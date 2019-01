Windows 10 reserveert binnenkort 7 GB voor updates

Microsoft heeft een belangrijke verandering doorgevoerd in de volgende Windows Update (versie 1903) die in het voorjaar beschikbaar zal zijn. Het besturingssysteem reserveert voortaan 7,02 GB-opslag om zeker te zijn dat updates correct en snel kunnen worden geïnstalleerd.

Ondanks de strubbelingen met afgelopen Windows Update (versie 1809) werkt Microsoft gestaag verder aan de grote voorjaarsupdate (versie 1903) die vermoedelijk in maart of april beschikbaar zal zijn. Windows Insiders kunnen regelmatig nieuwe builds installeren om functies uit te testen.

Een van die nieuwe functies is standaard opslagreservatie voor Windows-updates. In een blog legt Microsoft uit waarom het 7,02 GB reserveert, zonder dat je daar iets aan kan veranderen. De softwaregigant wil hiermee updateproblemen verhelpen bij mensen met weinig opslagruimte. Het besturingssysteem houdt zo altijd genoeg plaats om vlot veiligheidspatches, drivers en twee keer per jaar de grote update te installeren.

Uitbreiden via USB

In zeldzame gevallen laat Microsoft weten dat het meer opslag nodig heeft dan de standaard 7 GB. Dan benut het automatisch vrije schijfruimte geeft die na de installatie vrij.

Wie niet genoeg schrijfruimte vrij heeft, helpt Microsoft stap voor stap om de opslagruimte tijdelijk uit te breiden met een usb-stick. Dat laatste is goed nieuws voor Windows-systemen die maar 32 GB of zelfs 16 GB opslag hebben.

Voor toestellen met weinig opslagruimte is 7 GB heel veel, maar Microsoft benadrukt dat het Windows 10 doorheen de jaren compacter heeft gemaakt en efficiënt blijft omgaan met schijfruimte.

Windows Insiders

De functie wordt nu getest bij Windows Insiders. Na hun feedback bestaat de kans dat de gereserveerde hoeveelheid opslagruimte nog wordt aangepast. Het Insider-programma dient om functies te testen zodat Microsoft ze daarna kan evalueren voor de officiële uitrol.

Windows Insiders in de Fast Ring die de functie willen testen, moeten updaten naar Insider Build 18298 of hoger. De functie zit voorlopig nog verstopt, maar je kan het inschakelen via het Windows Register. De functie zou daarna moeten verschijnen bij een volgende update.

