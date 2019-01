Alibaba neemt Duitse big data-startup Data Artisans over

Alibaba heeft Data Artisans voor 90 miljoen euro overgenomen, meldt TechCrunch. Data Artisans is een Berlijnse startup dat gedistribueerde systemen en data streaming-diensten voor enterprises aanbiedt. Het bedrijf werd in 2014 opgericht.

Data Artisans werd opgericht door het team dat de ontwikkeling van Apache Flink, een open source large-scale dataverwerkingstechnologie, ontwikkelde. De startup biedt zijn eigen platform met open source Apache Flink en Application Manager aan enterprise-klanten. Het gaat onder meer om Netflix, ING, Uber en Alibaba.

Alibaba werkt al sinds 2016 met Data Artisans. De startup kan onder Alibaba bedrijven helpen om “nieuwe horizons” te bereiken met zijn open source-technologie. Het gaat onder meer om het “uitbreiden naar nieuwe gebieden die we nog niet onderzocht hebben”. “Vanaf nu gaan Data Artisans en Alibaba samen bijdragen aan Apache Flink en open source Big Data versnellen”, aldus de oprichters van de startup.

Alibaba

Alibaba gaat zijn eigen in-house ontwikkelingen aan Flink, genaamd Blink, aanbieden aan de gemeenschap. “Zeker in de tijd waarin veel open source-technologieën en -bedrijven besluiten een minder samenwerkende en meer gesloten aanpak te gebruiken, is het goed om te zien dat Alibaba toegewijd blijft aan open source en aan onze missie”, aldus Data Artisans.

Alibaba koos ervoor om Data Artisans over te nemen, omdat ze vertrouwen hebben in hun gezamenlijke mogelijkheden om nog meer te werken aan Flink, vertelt Jingren Zhou, vice-president an Alibaba. “Het zijn de gedeelde visie en effectieve werkrelatie die de twee teams hebben samengebracht. We waarderen het om van elkaar te leren en willen de data processing open source-gemeenschap nog opener en diverser maken.”

Zhou benadrukt dat de technologie open source zal blijven. “We hebben sinds 2016 een sterke samenwerking met Data Artisans en hebben altijd dezelfde passie om het open source stream processing framework te gebruiken om real-time, event-driven applicaties en real-time analytics samen te brengen. Zowel Data Artisans als wij hebben al jaren deelgenomen aan de Apache Flink-gemeenschap met respect voor de geest van de Apache Software Foundation, en dat willen we blijven doen.”