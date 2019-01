KPN wil in de loop van dit jaar gemiddeld 6.500 huishoudens per week aan gaan sluiten op zijn eigen glasvezelnetwerk, laat de provider weten aan Techzine. De doelstelling is om eind 2021 een miljoen extra huishoudens aan te sluiten op het glasvezelnetwerk.

Dinsdag heeft de provider in Zwolle Noord-Oost de eerste schop de grond in laten gaan voor de aanleg van glasvezel. Het bedrijf stelt dat dit het startschot is om over drie jaar miljoen huishoudens met toegang tot glasvezels te realiseren. Naar verwachting kunnen de nieuw aan te sluiten Zwolse adressen vanaf april het netwerk in gebruik nemen.

KPN onthulde eind november zich meer te gaan richten op de aanleg van glasvezel. Die aanleg begint in wijken van vier Nederlandse steden. Het gaat om Zwolle Noord-Oost, Het Spijkerkwartier in Arnhem, De Biezen in Dongen en Helvoirt. De werkzaamheden in de andere drie wijken beginnen deze of volgende week.

KPN stelt dat nu 30 procent van de huishoudens in Nederland is aangesloten op zijn glasvezelnetwerk. Die huishoudens nemen echter niet per se ook diensten van KPN af en maken dus ook niet altijd gebruik van het glasvezelnetwerk. Eind 2021 zou ruim 40 procent van de huishoudens toegang hebben tot het glasvezelnetwerk van de provider.

T-Mobile

KPN is niet de enige provider in Nederland die zich inzet op glasvezelnetwerken. Ook T-Mobile wil hier meer mee gaan doen. Na de fusie met Tele2 maakte het bedrijf bekend glasvezel versneld uit te gaan rollen. Het bedrijf begint daarmee in Den Haag. Dit jaar moeten 30.000 adressen op glasvezel aangesloten worden.

Verder zijn er diverse lokale initiatieven, zoals L2Fiber in Rotterdam. L2Fiber gaat samen met de gemeente Rotterdam bijna 300.000 huishoudens van glasvezel voorzien.