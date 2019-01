Netgear toont nieuwe routers, access points en switches voor MKB

Netgear heeft tijdens de CES een aantal nieuwe oplossingen laten zien voor het midden- en kleinbedrijf. Zo komt het bedrijf met een IPV6-switch serie bestaande uit vijf verschillende modellen, alsmede een Insight wireless access point en een nieuwe Orbi Pro Mesh wifi-satelliet.

De nieuwe lijn switches draagt de naam Smart Managed Pro S350 en ondersteunt dus Internet Protocol versie 6. Binnen de serie vinden we 8-, 24- en 48-poorts gigabit ethernet-switches, met 2 of 4 SFP-poorten voor fiber uplinks. De lijn moet bij uitstek geschikt zijn voor netwerken waar spraak, video en data via een enkel netwerk gebruikt worden. Van de 8- en 24-poorts uitvoeringen zijn er PoE+varianten.

Access point Wac540

Een ander interessant product dat Netgear op de CES presenteert is wat het Insight Managed Smart Cloud Tri-band 4×4 Wireless Access Point noemt, of WAC540. Deze access point beschikt namelijk over een 2.4 GHz radio én twee afzonderlijke 5 GHz radio’s. Daarmee weet de WAC540 een doorvoer van 3 Gbps te realiseren, onder de meest gunstige omstandigheden.

Netgear wil met de access point een product bieden dat altijd voldoende bandbreedte biedt voor kritische bedrijfs- en Internet of Things-verbindingen. Zo belooft de WAC540 honderden wifi-clients te ondersteunen, alsmede functionaliteiten als beam forming, load balancing en AirTime Fairness.

Satelliet en router

Ook toont Netgear de nieuwe Orbi Pro Mesh wifi plafond-satelliet op de CES. Deze kan verbinden met de Orbi Pro-router of een andere Orbi Pro-satelletiet via een “speciale draadloze backhaul”. Het product is zo geschikt voor locaties met geen of weinig stopcontacten of waar AC-bedrading kostbaar is, aangezien de satelliet te voeden is door ethernetkabels met PoE. Als er meerdere satellieten binnen een netwerk zijn, dan zorgt automatisch kanaalbeheer voor gebruikersgemak.

Tot slot heeft Netgear nog kort de router WAC124 High-Performance AC2000 wifi getoond, die vooral voor het mkb geschikt moet zijn wegens eenvoudige installatie. In de persmededeling geeft Netgear een paar details weg, zoals het maximale bereik met 300Mbps+1734Mbps. Daarnaast is het mogelijk drie verschillende en veilige SSID’s te gebruiken via 4×4 802.11ac Wave2 MU-MIMO wifi.

De prijzen en mogelijke releasedata van bovenstaande producten ontbreken in het persbericht.