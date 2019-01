IBM wil vanaf 2021 geld verdienen met kwantumcomputers

IBM CEO Ginni Rometty heeft aan Bloomberg TV laten weten dat het met zijn kwantumcomputers winst wil maken binnen twee tot vijf jaar. Vanaf dan zullen we volgens haar echte commerciële toepassingen zien, wat zal resulteren in inkomsten.

IBM heeft op CES een speciale kwantumcomputer getoond: IBM Q System One. Het systeem draagt een opvallend design en zou volgens IBM op een dag gebruikt worden om financiële data te modelleren of fleet-operaties te optimaliseren.

“Binnen twee tot vijf jaar zullen kwantumcomputers gebruikt worden door commerciële bedrijven met echte commerciële applicaties. Dat betekent automatisch dat er inkomsten zijn”, aldus Rometty.

Ontwikkelrace

IBM zit in een race verwikkeld met Google, Microsoft en andere bedrijven en overheden die allemaal intensief aan kwantumcomputers sleutelen. Vandaag zitten die nog in een experimentele fase. Vorig jaar kondigde IBM nog een prototype kwantumcomputer met 50 qubits aan rekenkracht. Het Quantum AI Lab van Google heeft een 72-qubitprocessor klaar sinds begin 2018.

Eind 2018 werd dat record verpletterd door IonQ met een 79-qubit array. Het maakt gebruik van een nieuwe techniek, ‘trapped ion quantum’, om een betere kwaliteit af te leveren. 7 qubit meer lijkt weinig, maar elke qubit is een verdubbeling in rekenkracht. De IonQ is hiermee 128 keer sneller dan de kwantumcomputer van Google.

Qubits zeggen echter niet veel over de kwantumcomputer zelf. De accuraatheid heeft een nog veel groter belang. Hier scoort IonQ goed en IBM behoorlijk, maar er zijn hierrond nog te weinig duidelijke cijfers om conclusies te trekken.

Rometty doet er alles aan om IBM richting nieuwe business te sturen. Denk daarbij aan cloud, kwantumcomputers en artificiële intelligentie. Ze wil het bedrijf wegsturen van de bestaande hardware, software en services die een negatieve impact hebben op de financiële cijfers.

