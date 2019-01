CEO IBM: AI zal alle banen uiteindelijk veranderen

Sommige critici zijn bang dat kunstmatige intelligentie uiteindelijk banen wegneemt. Tegelijk stellen voorstanders van de ontwikkeling van AI juist dat het voor banen gaat zorgen. Hoe het ook zij: volgens de CEO van IBM, Ginni Rometty, zal “honderd procent van de banen anders zijn.”

Dat vertelde zij tijdens haar keynote op de CES 2019 in Las Vegas. Rometty vertelde tijdens haar keynote dat IBM zich bij de Consumer Technology Association voegt. Ook andere bedrijven als Ford, Sprint en Walmart maken deel uit van dat samenwerkingsverband. Op die manier willen ze mensen die naar werk zoeken in een door AI aangedreven economie helpen.

Grote veranderingen

De komst van kunstmatige intelligentie zal uiteindelijk voor grote veranderingen zorgen, zo vertelde Rometty. Dat zal komen op het moment dat er sprake is van zogenaamde ‘brede’ AI. Momenteel is er nog alleen ‘smalle’ AI, die goed is in één taak. Zo kan AI bijvoorbeeld extreem goed schaken, maar is die AI er niet toe in staat om basishandelingen te verrichten.

Brede AI is juist goed in verschillende taken. Dat houdt ook meteen in dat het minder data nodig heeft om te trainen. “Het geeft ons ruimte om met veel minder trainingsdata naar de markt te gaan”, aldus Rometty. Waar algemene AI nog decennia van ons vandaan lijkt te liggen, is brede AI in elk geval een stap in die richting.

Bedrijven kunnen volgens Rometty groot voordeel halen uit “deep data”; dat is de data die vaak niet gebruikt wordt. Een van de bedrijven die als voordeel daarvan kan dienen is het Weather Company van IBM, dat gebruik maakt van sensorgegevens van mensen wereldwijd, om zo ook wereldwijd beter het weer te kunnen voorspellen.

Andere aankondigingen

Verder vertelde Rometty dat IBM samenwerkt met Delta. Het bedrijf maakt gebruik van data om te proberen beter te voorspellen wanneer er onderhoud gepleegd moet worden aan vliegtuigen en het aantal annuleringen terug te dringen. Waar annuleringen ooit zeer regelmatig voorkwamen, had Delta in 2018 251 dagen zonder annulering.

Tot slot komen er volgens Rometty snel kwantumcomputers aan. IBM lanceert namelijk een eigen systeem dat hiertoe in staat is. “Dat is niet gewoon een laboratoriumexperiment, niet gewoon een chip, maar een volleerd systeem.” Exxonmobile is het eerste energiebedrijf dat zich bij het IBM Q Network voegt; waarmee er 42 instituten meewerken aan het onderzoek naar kwantumcomputers.