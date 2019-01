Datto benoemt nieuwe CEO

Datto heeft een nieuwe CEO gevonden. Tim Weller, die tot nu toe actief was als COO, volgt oprichter Austin McChord op. McChord besloot afgelopen najaar al het dagelijks management over het bedrijf over te dragen, maar blijft wel actief als bestuurslid. Weller is per direct actief als CEO.

Tim Weller neemt die positie over, nadat hij de afgelopen twee maanden als interim manager van het Datto Executive Team actief was. “Ik voel me vereerd dat ik de rol van CEO van Datto mag vervullen”, zegt Weller in een statement. Alhoewel het bedrijf blijft groeien, maakt hij duidelijk dat het zich wil blijven inzetten voor de MSP-community.

Leverancier IT-oplossingen

Datto is leverancier van IT-oplossingen via managed service providers (MSP’s). Het bedrijf biedt onder meer oplossingen voor business continuity en disaster recovery, netwerken, businessmanagement, back-up- en synchronisatieoplossingen, en heeft een uitgebreid netwerk van parterns. Gezamenlijk leveren zij technieken aan een half miljoen bedrijven in meer dan 130 landen.

Weller startte in juni 2017 bij Datto. Daar begon hij als Chief Financial Officer, vervolgens werd hij President en Chief Operating Officer. In deze functies leidde Weller de dagelijkse bedrijfsvoering, stelde hij internationale go-to-market-strategieën op en speelde hij een grote rol bij de fusie van Datto en Autotask. Ook was hij belangrijk voor het succes en de groei van Datto. Weller heeft vanaf het begin bij Datto nauw samengewerkt met het management en de raad van bestuur.

De afgelopen twintig jaar was Weller verder al actief in verschillende functies op managementniveau. Ook was hij CFO van twee commerciële bedrijven in Boston: bij EnerNOC, een technologiebedrijf voor schone energie, en bij Akamai waar hij leiding gaf aan een team dat verantwoordelijk is voor een van de best presterende beursintroducties ooit. Ook vervulde hij functies als financieel onderzoeksanalist, softwareontwikkelaar, videogamedesigner, angel investor en adviseur van meerdere CEO’s van technologiebedrijven.