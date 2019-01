IBM gaat smartphonesensoren gebruiken voor zeer lokale weerberichten

IBM is van plan om een nieuwe functie toe te voegen aan zijn Weather Channel app. Die zou gebruik moeten maken van de vele sensoren op smartphones van gebruikers van de app, om zo zeer lokale weersvoorspellingen te kunnen verzorgen. De timing van dit plan is frappant: momenteel heeft IBM namelijk te maken met een aanklacht die draait om de manier waarop het bedrijf data gebruikt.

De stad Los Angeles heeft IBM eerder deze week aangeklaagd. De stad beschuldigt het bedrijf ervan zonder gebruikers daarvan op de hoogte te stellen hun gegevens te verzamelen. Tijdens de CES kondigde het bedrijf echter een nieuwe dienst aan: het Global High-Resolution Atmospheric Forecasting System, ofwel GRAF.

Zeer accuraat

GRAF zou volgens IBM de meest accurate weersvoorspelling wereldwijd kunnen bieden. Het gaat om een zeer lokale dienst, die de wereld in blokken van drie kilometer heeft opgehakt om zo voorspellingen te doen. Daarvoor verzamelt het geheel 10 terabyte aan gegevens per dag. In ruil daarvoor worden elk uur updates uitgebracht.

De dienst moet in de loop van dit jaar actief worden en zal volgens IBM’s CEO Ginny Rometty voor zeer accurate weersvoorspellingen zorgen. “Of je nou een boer in Kenia of Kansas bent, je krijgt een veel betere weersvoorspelling voorgeschoteld”, aldus Rometty. Maar de gegevens kunnen ook op andere manieren worden ingezet.

Zo zouden vliegmaatschappijen beter kunnen voorspellen waar een vliegtuig mogelijk met turbulentie te maken krijgt. Ook zouden verzekeringsmaatschappijen zich beter kunnen voorbereiden op zwaar weer en kunnen bedrijven die werken aan de reparatie van bijvoorbeeld stormschade, zich beter kunnen voorbereiden op de nasleep van dat zware weer.

Met toestemming

De data zou “enkel met toestemming” gebruikt worden en verzameld worden met behulp van de 100 miljoen gebruikers van de Weather Channel-app. De data komt vervolgens terecht in een van de IBM Power9 supercomputers, die ook al gebruikt worden door het Amerikaanse ministerie van energie. Die supercomputers verwerken alle gegevens en maken er passende voorspellingen van.