Cloudian’s object storage-platform nu ook geschikt voor camerabewaking

Het object storage-platform van storagespecialist Cloudian is nu ook geoptimaliseerd voor het opslaan van de toenemende datavolumes die van bewakingscamera’s afkomstig zijn. De storagespecialist is hiervoor een samenwerking aangegaan met de leverancier van de Xprotect-software van open IP-videosysteemspecialist Milsestone Systems.

Volgens Cloudian neemt het aantal bewakingscamera’s flink toe. Dit heeft tot gevolg dat de eigenaren van deze camera’s steeds meer worden geconfronteerd met meer complexiteit om alle beelden of data op een centraal punt bij elkaar te kunnen brengen voor analyse. Daarnaast neemt ook de hoeveelheid beelddata toe door hogere resoluties. Ook moeten gebruikers door wet- en regelgeving deze data steeds langer bewaren. Dit leidt uiteindelijk tot flink hogere opslagkosten, geven de partijen aan.

Opvang van hoge datavolumes

Concreet zorgt de nieuwe samenwerking tussen storagespecialist en de IP-videospecialist ervoor dat eindgebruikers van de XProtect-software van Milestone Systems nu Cloudian’s object storage-platform kunnen gebruiken om de hoge datavolumes op te vangen tegen veel meer lagere kosten dan traditionele storage-oplossingen die nu in omloop zijn.

Het platform van Cloudian biedt hiervoor een naadloze integratie met het videomanagementsysteem (VMS) van Milestone. Hierdoor ontstaat volgens de storagespecialist een onbeperkt schaalbaar platform dat voor het centrale beheer van beeldmateriaal van diverse fysieke locaties kan worden gebruikt. De ‘storage density’ van Cloudian zorgt voor een reductie van de totale opslagkosten tot 70 procent ten opzichte van een Tier 1 NAS en tot 47 procent ten opzichte van tape.

Het systeem is in staat om meer dan 9.000 dagen aan beeldmateriaal in 4K-kwaliteit op te slaan in een rack met een hoogte van slechts 12U. De ingebouwde functionaliteit voor het beheer van metadata maakt het daarnaast mogelijk om beeldmateriaal snel te doorzoeken en direct op te vragen.

Eenvoudige scale-out mogelijkheden

Wanneer gebruikers hun opslagcapaciteit willen uitbreiden is dit eenvoudig mogelijk tot één of meerdere exabytes. De storage-oplossing van Cloudian draait op standaard servers, zodat de kosten laag blijven en de laatste server- en storagetechnologieën de hoogste density bieden. Het gebruik van het geïntegreerde platform maakt het daarnaast ook mogelijk om ondersteuning te bieden voor centraal beheer van camerabeelden voor diverse geografische regio’s. Ook hierdoor kunnen eindgebruikers meer data opslaan en die direct toegankelijk maken tegen lagere kosten dan bij traditionele NAS-oplossingen.