KPN stopt met Telfort-, XS4ALL- en Yes Telecom-merken

KPN stopt met de merken Telfort, XS4ALL en Yes Telecom. Dat heeft de provider vandaag bekendgemaakt. Klanten van die merken komen uiteindelijk onder het KPN-merk terecht. De bedoeling is dat de wijziging in de loop van dit jaar en 2020 wordt uitgevoerd.

De provider stelt dat er voor klanten van de merken niets verandert. “KPN heeft het voornemen om op termijn de dienstverlening van deze merken verder te laten gaan onder de vlag van het KPN-merk.” Wanneer de verandering per provider wordt doorgevoerd, is nog onbekend.

Telfort, XS4ALL en Yes Telecom zijn dochterondernemingen van de provider. Alle drie de merken gebruiken het netwerk van KPN.

Glasvezel

Gisteren maakte het bedrijf nog bekend dit jaar gemiddeld 6.500 huishoudens per week te gaan aansluiten op zijn eigen glasvezelnetwerk. In 2021 moeten een miljoen extra huishoudens aangesloten zijn op het netwerk. In Zwolle Noord-Oost is dinsdag begonnen met de werkzaamheden voor de aanleg van het netwerk. Volgende week moeten de werkzaamheden in Het Spijkerkwartier in Arnhem, De Biezen in Dongen en Helvoirt ook van start zijn gegaan.

Naar verwachting kunnen huishoudens in Zwolle vanaf april het glasvezelnetwerk in gebruik nemen. Op dit moment is 30 procent van de huishoudens in Nederland aangesloten op het glasvezelnetwerk van de provider. Eind 2021 moet dat gestegen zijn naar ruim 40 procent.

Ook is het bedrijf vorig jaar begonnen met proeven voor 5G. Op vier testlocaties worden verschillende toepassingen voor de snellere mobiele internetverbinding getest worden. Het gaat om locaties in Amsterdam Zuidoost, Drenthe, de Rotterdamse Haven en op de A270 rondom Helmond en op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg. Verder is het bedrijf betrokken bij 5Groningen, een industrie brede proeftuin om 5G-applicaties te testen in Noord-Groningen.