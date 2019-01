Onderzoek: Enterprise-markt voor datacentra is vooralsnog sterk

De enterprise-markt voor datacentra had vorig jaar een groeispurt, blijkt uit data van Synergy Research. De uitgaven voor infrastructuur – waaronder servers, switches en routers – groeide vorig jaar met 13 procent en representeert een markt van 125 miljard dollar.

De cijfers tonen dat de markt nog altijd groeit, al is de groei wel minder hoog dan die van de public cloud. De cloud-markt groeide vorig jaar met 32 procent naar 250 miljard dollar. Synergy-analist John Dinsdale zegt tegenover TechCrunch dat een deel van de verkopen voor datacentra waarschijnlijk ook naar de public cloud gaat, gezien aanbieders tegenwoordig snel veel datacentra bouwen.

“Als het gaat om applicaties en het niveau van gebruik, dan zeg ik eerder dat er veel groei is in de algemene markt, maar dat de cloud het meeste van die groei representeert. De groei van enterprises en on-premises is relatief vlak”, aldus de analist.

Cisco

Volgens het rapport blijft Cisco de dominante verkoper in deze markt, met 23 procent marktaandeel in het afgelopen jaar. En dat terwijl het meer een verkoper van software en diensten probeert te worden, waarbij het miljarden uitgeeft aan bedrijven als AppDynamics, Jasper Technologies en Duo Security.

Wel verloor het bedrijf een paar procentpunten in marktaandeel in het afgelopen jaar. Dit is vooral te danken aan het feit dat ze het niet heel goed doen in het server-gedeelte van de markt, wat het grootste deel van de markt is. HPE staat als tweede op de lijst en heeft een marktaandeel van 11 procent.

De cijfers tonen aan dat bedrijven nog altijd investeren in nieuwe hardware, maar de groei is waarschijnlijk niet blijvend op de lange termijn. Op AWS RE:invent in November wees AWS-president Andy Jassy er op dat het overgrote deel van de data in private datacentra staat, maar dat we kunnen verwachten dat er in de komende vijf jaar een snellere verschuiving naar de public cloud plaatsvindt. Bedrijven als Amazon kopen vaak geen hardware van andere bedrijven, maar ontwikkelen eigen tools die ze op een hoger niveau kunnen begrijpen en configureren.