Noorwegen overweegt Huawei uit te sluiten bij bouw 5G-netwerk

Noorwegen overweegt om andere westerse landen te volgen in het uitsluiten van Huawei bij het bouwen van hun nieuwe infrastructuur voor 5G. Dat zei de Noorse minister van Justitie woensdag, meldt Reuters.

De Noorse overheid bespreekt op dit moment maatregelen om potentiële kwetsbaarheden in de telecomindustrie te verminderen, voor de upgrade plaatsvindt. Provider Telenor, die onder de staat valt en 173 miljoen abonnees heeft in acht Europese en Aziatische landen, tekende in 2009 zijn eerste grote contract met Huawei. Op dit moment gebruiken Telenor en concurrent Telia 4G-apparatuur van het bedrijf, en testen apparatuur in hun experimentele 5G-netwerk.

“We delen dezelfde zorgen als de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, en dat is spionage op private en staatsactoren in Noorwegen”, aldus Mikkel Wara, minister van Justitie. “De vraag heeft een hoge prioriteit. We willen dit hebben opgelost voor we het nieuwe telecom-netwerk bouwen.” Op de vraag of er acties ondernomen kunnen worden tegen specifiek Huawei, zei Wara: “ja, we overwegen de stappen die in andere landen genomen zijn. De stappen die in de VS en Groot-Brittannië genomen zijn.”

Veilig

Huawei reageerde door te zeggen dat zijn apparatuur veilig is. “Onze klanten in Noorwegen hebben sterke beveiligingseisen en ze managen het risico in hun operaties op een goede manier”, aldus Tore Oderloekken, CSO bij Huawei in Noorwegen. “We blijven open en transparant zijn, en bieden uitgebreide testen en verificatie van onze apparatuur aan om te bewijzen dat we veilige producten in het 5G-netwerk in Noorwegen kunnen leveren.”

Diverse landen zijn bang dat Huawei door de Chinese overheid misbruikt wordt voor spionage. De Verenigde Staten vroeg bevriende landen eerder al om het bedrijf uit te sluiten bij hun 5G-connectiviteit. In Groot-Brittannië haalt provider BT apparatuur van het bedrijf uit de kern van zijn bestaande 3G- en 4G-netwerken. Huawei zelf heeft de beschuldigingen meermaals ontkend.