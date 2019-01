Microsoft richt zich op de twee miljoen werknemers die in ploegendiensten werken en het overgrote deel van hun tijd niet aan hun bureau doorwerken. Dat doet het bedrijf met nieuwe functies in Teams, die speciaal gericht zijn op die markt. Het gaat onder meer om een set tools voor gebruikers die op hun smartphones vertrouwen voor hun dagelijkse werk, meldt Silicon Angle.

De mobiele versie van Teams laat gebruikers nu met elkaar communiceren door audioberichten te delen en op te nemen. Dit kan prettiger zijn dan de gewone chat voor werknemers die niet gewend zijn aan het gebruik van tools voor samenwerking, of gewoon geen tijd hebben om een gedetailleerd bericht te typen.

Teams werkt daarnaast als een tool voor het delen van werkgerelateerde informatie. Twee opties die alleen voor smartphones en tablets beschikbaar zijn, stellen gebruikers in staat om hun locatie te delen en beelden op te nemen via de dienst. Technici in het veld die bijvoorbeeld naar een kapotte zendmast moeten, kunnen foto’s van de hardware versturen naar een team op het kantoor.

Er zijn inmiddels meerdere tools die één of meerdere van deze functies mogelijk maken. Teams onderscheidt zich doordat het werknemers in staat stelt om bestanden te delen, te bellen en deel te nemen aan chat-gesprekken, zonder dat ze te hoeven wisselen tussen applicaties. Ook hoeven bedrijven niet langer te investeren in meerdere producten.

Managen van werknemers

De andere functies die Microsoft heeft aangekondigd, helpen bedrijven bij het effectiever managen van hun werknemers. Er is een nieuwe ‘Praise’-functie om goed werk erkennen, evenals een interface customization tool voor administrators. “Werknemers hebben verschillende mogelijkheden nodig, afhankelijk van hun rol”, aldus Emma Williams, corporate vice president van Microsoft’s modern workplace vertical business.

“Sommigen hebben toegang nodig tot private chats, kalenders en telefoontjes. Anderen hebben misschien alleen teams en kanalen nodig. IT-administrators kunnen iedere werknemer nu toegang geven tot de primaire functies van Teams op basis van hun rol.”

Later gaat Microsoft ook een API toevoegen om Teams te integreren met management-platformen van derde partijen. Het doel is om de taak om diensten toe te wijzen aan teamleden te stroomlijnen. De API laat managers werkschema’s plannen en direct met werknemers delen in een chat. Ook kunnen ze verzoeken om wijzigingen daar direct afhandelen.