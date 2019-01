AMD daagt Intel uit met 7 nm Epyc-demonstratie

AMD plant de in het midden van dit jaar nieuwe versies van zijn Epyc en Ryzen-processors te lanceren. Op CES laat het bedrijf zien hoe de 7 nm-chips Intel voor een flinke uitdaging zetten.

AMD zit volledig op schema met de ontwikkeling van zijn tweede generatie Epyc-serverprocessors. Dat zegt CEO Lisa Su op CES in Las Vegas. Deze zomer moeten de nieuwste Epycs van de band rollen. De chips zijn gebakken met een 7 nm-proces. Dat staat in theorie garant voor betere prestaties aan een lager energieverbruik en dus ook lagere temperaturen. De chip is gebouwd rond de nieuwe Zen 2-cpu-core.

Sneller over de gehele lijn

Tegenover de vorige generatie Epyc-serverchips moeten de nieuwe exemplaren tot vier keer meer floating point-prestaties bieden, met over de hele lijn een verdubbeling van de beschikbare pk’s per socket. De cpu’s krijgen maximaal 64 kernen en 128 threads mee. De cpu blijft bovendien compatibel met bestaande Epyc-infrastructuur, zodat organisaties desgewenst enkel de chip kunnen upgraden zonder dat daar een volledig nieuwe server bij komt kijken.

AMD zet in zijn presentatie een enkele niet nader genoemde 7 nm Epyc-chip tegenover twee high end Intel Scalable Xeon 8180-cpu’s. In een vooraf opgenomen demonstratie zien we hoe de enkele Epyc-chip een schaalbare wetenschappelijke applicatie 15 procent sneller uitvoert dan de twee Intel-chips. Su belooft dan ook dat Epyc de beste keuze zal zijn voor alle compute-intensieve taken. Su laat verder nog weten dat nieuws over dual socket Epyc-configuraties snel volgt.

Ryzen

Ook de Ryzen-chips voor gamers, creatievelingen en enthousiastelingen krijgen een 7 nm-upgrade. De derde generatie Ryzen-cpu’s is eveneens gebaseerd op Zen 2. In een live-demonstratie zien we een niet nader genoemde Ryzen-chip het opnemen tegen een Intel Core i9-9900K. De Ryzen-cpu heeft 8 cores en 16 threads, maar heeft nog geen naam en zelfs nog geen officiële finale kloksnelheid.

In de live-demonstratie nemen de AMD en de Intel-chip het tegen elkaar op in de populaire Cinebench-test. Niet alleen is de Ryzen-cpu sneller, de processor blijkt ook nog eens een stuk zuiniger dan het alternatief van Intel. Dat is natuurlijk een rechtstreeks gevolg van de 7 nm-technologie. Ook de derde generatie Ryzen-cpu’s staat gepland voor het midden van 2019.

Intel en 10 nm

Het ziet er dus naar uit dat AMD opnieuw een stevige line-up heeft klaar staan waarmee het Intel kan overtroeven. Over prijzen communiceert het bedrijf nog niet, maar als AMD de huidige strategie aanhoudt, kan je ervan op aan dat Epyc en Ryzen-chips consequent scherper geprijsd zullen zijn dan Intel-processors met gelijkaardige capaciteiten.

AMD vergelijkt op de presentatie zijn 7 nm-processors met 14 nm-cpu’s van Intel. Tegen het einde van het jaar zal Intel echter zijn eigen 10 nm-chips lanceren. Dat is later dan de lancering van de derde generatie Ryzen en de tweede generatie Epyc, en bovendien zet Intel eerst in op de laptop. Team blauw houdt al jarenlang vol dat zijn 10 nm-technologie veel geavanceerder is dan die van de concurrentie, en dan met name TSMC en Samsung. 10 nm bij Intel zou meer in lijn liggen met 7 nm bij die fabs. In de nabije toekomst zullen we eindelijk kunnen zien wat daarvan aan is.

