IBM maakt kwantumcomputer beschikbaar voor zakelijke markt

IBM heeft een kwantumcomputer voor de zakelijke markt gelanceerd. De zogeheten IBM Q System One stelt bedrijven in staat ingewikkelde gegevens, zoals investeringen en risico’s, te modelleren. Tot nu toe waren kwantumcomputers alleen beschikbaar voor onderzoekslaboratoria. Dit maakte IBM bekend tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas.

De IBM Q System One is geen computer die zomaar even besteld en geleverd kan worden. Het betreft een circa 3 bij 3 meter glazen kubus. Deze is voorzien van de exact juiste temperatuur en andere condities, zodat de kwantumcomputer optimaal zijn werk kan doen. Ook al zijn er mogelijkheden om het nieuwe paradepaardje van IBM op locatie geïnstalleerd te krijgen, noodzakelijk is het niet. Ontwikkelaars hebben via IBM Cloud toegang tot hun computer.

Exponentieel meer data

Kwantumcomputers zijn in staat exponentieel meer data te verwerken dan normale computers. Ze hebben de potentie om complete industrieën volledig te transformeren. Ondanks dat de technologie zich nog in een vroeg stadium bevindt, wordt het dan ook als bijzonder veelbelovend gezien.

Klassieke computers slaan gegevens op in binaire getallen, ofwel ‘nullen’ of ‘enen’. Kwantumcomputers daarentegen zijn veel krachtiger, omdat ze gegevens opslaan met behulp van ‘qubits’. Deze hebben een speciale eigenschap, waardoor ‘nullen’ en ‘enen’ tegelijkertijd naast elkaar kunnen bestaan.

Kwantumcomputers kunnen hierdoor exponentieel meer berekeningen tegelijk doen, waardoor ze krachtig genoeg zijn voor gecompliceerde taken als het ontdekken van geneesmiddelen, intensieve gegevensanalyse of het maken van onbreekbare codes. Deze krachtpatsers zouden bijvoorbeeld de luchtvaart en militaire systemen kunnen stroomlijnen, risicofactoren berekenen ten gunste van investeringen of een remedie vinden voor kanker en andere ziekten.

Quantum Computation Centre

“De IBM Q System One is een belangrijke stap voorwaarts in de commercialisering van kwantumcomputing. Dit nieuwe systeem is van cruciaal belang voor het uitbreiden van kwantumcomputing buiten de muren van het onderzoekslaboratorium, terwijl we werken aan de ontwikkeling van praktische kwantumtoepassingen voor bedrijven en wetenschap”, aldus Arvind Krishna, senior vice-president hybride cloud en onderzoeksdirecteur bij IBM, in een statement aan Business Insider.

IBM opent later dit jaar ook een eerste IBM Q Quantum Computation Centre voor commerciële klanten in Poughkeepsie, New York. In dit laboratorium kunnen klanten gebruikmaken van de op de cloud gebaseerde kwantumcomputersystemen van IBM. Naast ook andere krachtige rekensystemen.

Concurrenten

Naast IBM richten ook andere grote IT-spelers zich op kwamtumcomputing. Zo onderzoekt Google momenteel de mogelijkheid om kwantumcomputers stabieler te maken en hoe fouten beter gevonden én opgelost kunnen worden. Ook zou Google bezig zijn met het testen van qubit-processors.

Microsoft is op zijn beurt bezig met het ontwikkelen van hybride kwantumcomputers. Deze combineren de nieuwe technologie met meer conventionele processors. Daarnaast is ook Intel bezig met het ontwikkelen van kwamtumcomputingchips en heeft IonQ een kwantumcomputer gebouwd die berekeningen kan doen op een 79-qubit array.

