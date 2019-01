Microsoft onthult roadmap voor TypeScript in 2019

Microsofts gratis open source programmeertaal TypeScript ondergaat de eerste helft van 2019 een transformatie.



TypeScript is Microsofts implementatie van JavaScript. Volgens SDTimes is de aangekondigde verbeteringsslag van Microsoft een reactie op de aanhoudende groei en ontwikkeling van JavaScript. Microsoft heeft de roadmap gepubliceerd op GitHub, met daarin een gedetailleerd overzicht van de geplande aanpassingen.

Taalontwerp

Volgens Microsoft is het bijwerken van de taal een ‘continu en iteratief proces’. Omdat JavaScript hier een snelle verbeterslag maakt, kan Microsoft met de eigen oplossing niet achterblijven. Naarmate er meer dingen aan JavaScript worden toegevoegd, moet TypeScript naar eigen zeggen harder werken om bij te blijven.

De sofwarereus erkent dat zijn gebruikersgroep is gegroeid met gebruikers die JavaScript op verschillende manieren en in verschillende ecosystemen gebruiken. “Wie deze gebruikers ook zijn, wij geloven dat TypeScript hen op een of andere manier van dienst kan zijn”, aldus Microsoft. Het bedrijf heeft de intentie de overgang naar TypeScript voor nieuwe gebruikers te vergemakkelijken.

Productiviteit

Met onder meer proactieve suggesties, fixes voor declaratiebestanden, refactorings en migratietooling, wil Microsoft de productiviteit van TypeScript verbeteren. Aanvankelijk werd ondersteuning voor TSLint en ESLint toegevoegd, maar architectuurproblemen met TSLint zorgden ervoor dat Microsoft alleen de focus legde op ESLint.

Daarnaast zijn er verbeteringen aangekondigd op het gebied van snelheid, schaalbaarheid, stabiliteit en het verbeteren van de gebruikerservaring met de command line.

Ook zal er een nieuw handboek worden uitgebracht met op maat gemaakte introducties voor ontwikkelaars met verschillende achtergronden. Dit om de programmeertaal beter benaderbaar te maken. Verder worden er wijzigingen aangebracht in de TypeScript Playground en wordt de UX voor fouten- en typeweergave gewijzigd om interactieve diagnostiek slimmer te maken.

Investeren in de community

Microsoft blijft naar eigen zeggen feedback verzamelen van partnerteams om inzicht te krijgen in wat verbeterd moet worden. Daarnaast wil het bedrijf de betrokkenheid van de community bevorderen, door het bijdragen aan documenten eenvoudiger te maken en de mogelijkheid een open bijdrage te leveren aan zowel de Playground als de website. Naast dat ook het PR-proces geautomatiseerd wordt.

Verder laat Microsoft weten te gaan investeren in openbare lezingen, meet-ups en diepgaande blogposts. De softwarereus wil langs deze weg meer publiek bereiken. Microsoft: “We willen leden van ons team aanmoedigen betrokken te zijn bij de gemeenschap en te schrijven en te praten over dingen die ze interessant vinden. Dit houdt ons dicht bij onze gebruikers en maakt het project zelf meer benaderbaar.”

Interne systemen waar TypeScript-technici gebruik van maken, worden ook door Microsoft aangepakt. De stabiliteit, productiviteit en bijdrage aan de ontwikkeling van het TypeScript-project worden in deze verbeterd. Daarnaast wordt er energie gestoken in een betere organisatorische begeleiding binnen het bedrijf om gebruikers van TypeScript betere ervaringen te bieden.

Gerelateerd: JavaScript en Python meest gevraagde vaardigheden in technische vacatures