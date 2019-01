Samsung Galaxy S10 wordt op 20 februari aangekondigd

Samsung heeft een officiële uitnodiging uitgestuurd voor het volgende nieuwe Galaxy S-vlaggenschip. Het grote cijfer 10 maakt duidelijk dat het over de Samsung Galaxy S10 gaat. Of Samsung ook zijn vouwbare smartphone zal aankondigen, is nog koffiedik kijken.

Samsung houdt op 20 februari een persconferentie en heeft de wereldwijde pers uitgenodigd met een duidelijke boodschap: 10. Het gaat om de 10de verjaardag van de Samsung Galaxy S-reeks, met de Samsung Galaxy S10 als (vermoedelijk) resultaat.

Een week voor Mobile World Congress (MWC) in Barcelona, de belangrijkste telecombeurs van het jaar, wil Samsung iedereen al op het puntje van zijn stoel zetten.

Vier Galaxy S10-modellen

Volgens een eerder rapport van Bloomberg mogen we drie verschillende Samsung Galaxy S10-modellen verwachten. De Galaxy S10 en S10 Plus krijgen een vingerafdruksensor in het scherm en een gat in het scherm voor de selfiecamera. Er zijn ook prototypes bekend zonder hoofdtelefoonaansluiting, maar daarover is nog te weinig bekend om conclusies te trekken.

Naast de twee toptoestellen zou er ook een goedkopere Galaxy S10-variant op de markt verschijnen. Die krijgt volgens geruchten geen gebogen scherm of vingerafdruksensor in het scherm.

Tot slot zou er ook een 5G-versie van de Samsung Galaxy S10 in de pijplijn zitten. De kans is echter groot dat die pas op MWC wordt aangekondigd een week later, wanneer 5G het belangrijkste gespreksonderwerp wordt.

Volgens een rapport in The Wall Street Journal zou Samsung ook zijn vouwbare smartphone aankondigen op 20 februari. Eind 2018 toonde de smartphonegigant al een prototype van het toestel met later ook enkele specificaties en de richtprijs van 1.770 dollar. Hoe het toestel eruit gaat zien, weet nog niemand. Het getoonde toestel was een prototype en verscheen heel donker op het podium.

