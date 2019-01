‘Cloudinfrastructuur voor het eerst belangrijker dan traditionele IT’

De omzet gegenereerd in de cloudsector was in het derde kwartaal van vorig jaar voor het eerst groter dan die gegenereerd in de traditionele IT-sector. Die trend zal zich de komende jaren verder zetten.

In het derde kwartaal van 2018 bedroeg de totale omzet in de cloudmarkt 16,8 miljard dollar. Dat zegt IDC. Voor dat cijfer kijkt marktresearchbureau naar de verkoop van servers met bijhorende opslag en netwerkapparatuur zoals switches. IDC maakt hier geen onderscheid tussen publieke en private cloud.

Voor het eerst sinds IDC de cijfers bijhoudt is de omzet in de cloudmarkt zo groter dan de omzet in de traditionele IT-markt. Met 50,9 procent voor cloud is het verschil nog niet enorm, maar IDC voorspelt dat het de komende jaren alleen maar zal groeien. Voor het volledige jaar 2018 zal het evenwicht echter nog wel aan de kant van de traditionele IT-omzet blijven liggen.

Overal groei

Cloud computing drijft de groei aan, met een omzetstijging van 59,1 procent in het derde kwartaal. Voor switches groeit de markt met 18,5 procent, voor opslag is dat 20,4 procent. Ook de traditionele IT-markt blijft groeien, al daalt die groei wel tot 14,9 procent. IDC merkt op dat dat nog steeds veel is. De goede cijfers zijn een gevolg van een wereldwijde upgrade naar nieuwe technologie. Zodra die upgradecyclus is afgerond zal het cijfer dalen, en wint cloud nog sneller aan belang.

In Q3 was Dell tot slot veruit de grootste cloud vendor met een marktaandeel van 14,2 procent, 0,3 procent meer dan dezelfde periode in 2017. HPE staat op plaats twee maar krijgt klappen: het marktaandeel daalt van 12,6 procent naar 9,8 procent.

De cijfers illustreren hoe het zwaartepunt van de hedendaagse IT-omgeving steeds meer in de cloud komt te liggen. De vraag naar meer online rekenkracht en opslag neemt alsmaar toe, terwijl ook datacenters geüpgraded worden naar de nieuwste technologie.