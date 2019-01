AWS: ‘Bedrijven moeten eerst het nut van IoT binnen hun organisatie onderzoeken’

Bedrijven moeten eerst het nut van Internet of Things (IoT) binnen hun organisatie onderzoeken en niet overal maar meteen sensoren in stoppen, omdat het de huidige trend is. Dat vindt Dirk Didascalou, vice president IoT bij Amazon Web Services (AWS).

“Soms zijn we een beetje ‘modewoord’-gedreven: IoT zal al mijn problemen oplossen of artificiële intelligentie (AI) zal al mijn problemen oplossen. Nu hebben we het nieuwe modewoord, AIoT, een combinatie van AI en IoT. Dat is waarom wij meestal al onze gesprekken beginnen met de vraag: als u de status van alle assets, alle bezittingen, in uw bedrijf zou weten en u zou bovenop die kennis kunnen redeneren. Welke problemen zou u oplossen en waarom?”, aldus Didascalou in een reactie aan ZDnet.

Eerst problemen achterhalen

Ook moeten bedrijven volgens Didascalou meer de nadruk leggen op vragen als: wat is ingewikkeld, waar verliest het bedrijf geld en wat is een hoofdpijndossier?. “Als we eenmaal begrijpen wat echt grote zakelijke problemen voor onze klanten zijn, werken we van daaruit om erachter te komen wat we kunnen doen met IoT-technologie om die punten op te lossen”, aldus de vice president IoT. Zo zouden bedrijven aan fabrieksmedewerkers moeten vragen waar ze dagelijks tegenaan lopen, wat ze eigenlijk van het product zelf afweten of waarom eindgebruikers niet tevreden zijn met het product. Didascalou: ”Op het moment dat je weet wat het probleem is, is dat al de helft van het succes.”

Bedrijfswaarde

Didascalou gelooft dan ook dat dit de enige manier is waarop IoT ook echt bedrijfswaarde oplevert. Zo noemt hij als voorbeeld dat bedrijven moeten onderzoeken of het echt nodig is een waterfles te voorzien van een sensor om te meten hoeveel water er nog over is. Dat soort voorbeelden zijn volgens hem dan ook nooit in productie genomen. Er zou simpelweg nooit een reden zijn geweest om dat te doen.

De VP concludeert dan ook dat IoT in principe op een tweetal gebieden waardevol is: het stelt organisaties in staat producten en diensten te creëren die voorheen onmogelijk waren, en de technologie geeft bedrijven de kans om dat wat ze al deden, beter te doen.

Vantage Power

Hij beschrijft kort een case over het in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bedrijf, Vantage Power. De CEO van het bedrijf, Alexander Schey, zou zich als doel hebben gesteld om het aantal mensen met een ademhalingsaandoening te verminderen. Vantage Power ontwerpt en fabriceert aandrijftechniek voor elektrificatie en connectiviteit voor zware voertuigen. Het voorzag de rode bussen in Londen van electrische motoren, die naar verloop van tijd één voor één kapot gingen. Om het probleem te achterhalen, hielp AWS mee door eerst te onderzoeken hoe het bedrijf werkte. Didascalou zou dusdanig onder de indruk zijn geweest van het feit dat het bedrijf een biljoen datapunten had opgeslagen. Alle meetgegevens van alle batterijen waren verzameld. “Het is verbazingwekkend, ze kunnen een maand van tevoren voorspellen of een kleine cel in een van hun batterijen zal falen en dan kunnen ze een preventief onderhoud regelen”, aldus Didascalou.

