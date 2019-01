Het Zweedse Ericsson zegt 687 miljoen dollar in rekening te brengen in het vierde kwartaal, nadat een revamp van zijn verliesmakende Business Support System unit (BSS) faalde. Dat meldt Reuters. De fabrikant van apparatuur voor mobiele telecom zegt nu een nieuwe strategie voor BSS te implementeren.

Een eerder plan om BSS op te schalen met een nieuw platform om klanten die moesten upgraden naar grote IT-systemen te helpen, bleek geen omzet te hebben gedraaid. “De verwachte vraag van klanten bleek niet uit te komen”, aldus Ericsson. “Daarnaast hadden bepaalde complexe transformatieprojecten vertraging en kostten ze meer dan verwacht.”

De aandelen in Ericsson daalden met 4,1 procent toen het bedrijf ook zei andere kosten te verwachten in 2019, die gerelateerd zijn aan geplande maatregelen. Het gaat onder meer om het snijden in personeel. Die kosten komen uit op 1,5 miljard kronen.

Logische stap

Cevian Capital, een van de grootste aandeelhouders van Ericsson, zegt dat de plannen om de strategie aan te passen logisch waren. “De beslissing van vandaag is volledig in lijn met ons plan voor een meer gefocust, eenvoudiger en verbeterd Ericsson”, aldus Cevian. De investeerder zei de herorganisatie van BSS te versnellen en zich te gaan concentreren op zijn kernproducten. Daardoor zouden verliezen van BSS in 2019 verminderd moeten worden.

BSS is onderdeel van Digital Services en biedt producten om in real-time rekeningen aan te maken. Digital Services als geheel is goed voor ongeveer 17 procent van de verkopen en genereerde tussen januari en september 2018 verkopen van 25,1 miljard kronen. De afdeling maakte echter een verlies van 4,9 miljard kronen.

Ericsson zegt te verwachten dat zijn nieuwe BSS-strategie Digital Services op een “sterk pad” gaat zetten om zijn doelen van een lage marge in 2020 te behalen. Die marge moet in 2022 op 10 tot 12 procent uitkomen.