Google ruimt diverse apps met hardnekkige adware op

Google heeft in de eerste dagen van 2019 maar liefst 85 apps uit zijn Play Store verwijderd omdat zij vol zaten met adware, zo blijkt uit een blog van securityspecialist Trend Micro. Android-malware blijft dus ook dit jaar nog een groot probleem.

Het nieuwe jaar is nog geen twee weken oud of de Google Play Store moest alweer worden geschoond. Volgens de securityspecialisten moesten dit keer maar liefst 85 Android apps worden verwijderd omdat deze vol zaten met adware. In totaal waren deze malware-apps al 9 miljoen keer gedownload.

Games en afstandsbedienings-apps

Concreet gaat het vooral om game apps en apps die pretenderen te werken als afstandsbediening. Deze apps zitten vol met code voor de recent ontdekte adwarefamilie AndrodOS-HiddenAd. Deze adware kan ongevraagd full screen advertenties laten zien, zichzelf verbergen en de unlock-functionaliteit van mobiele devices in gaten houden. De software draait daarnaast op de achtergrond van het besmette mobiele device.

In hun blog laten de specialisten van Trend Micro met screenshots onder meer full-screen overlays zien die, wanneer gesloten, nog meer advertenties laten zien. Daarnaast kan de adware ieder kwartier tot een halfuur fullscreen-advertenties laten zien, zonder dat eindgebruikers de besmette app op een bepaald moment open hebben.

Verwijdering lastig

De specialisten geven aan dat de kwaadaardige apps eenvoudig makkelijk met de hand kunnen worden verwijderd. We is dit volgens hen een lastig verhaal, omdat iedere 15-30 minuten of na het unlocken van het scherm een full size advertentie opduikt. Dit maakt het uiteindelijk toegang krijgen tot de Android-instellingen zeer lastig.