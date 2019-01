Microsoft wint controversieel Pentagon-contract

Microsoft heeft afgelopen vrijdag een vijfjarig contract gesloten met het Amerikaanse ministerie van Defensie. Met het contract, waarbinnen het bedrijf voor zakelijke diensten van het ministerie gaat zorgen, gaat 1,76 miljard dollar gemoeid volgens het Pentagon.

Dat meldt het Pentagon in een bericht aan onder meer persbureau Reuters. De bedoeling is dat Microsoft straks zakelijke diensten van het ministerie van Defensie zal verzorgen. Dat Microsoft dit contract wint, wordt door veel analisten gezien als een belangrijke overwinning voor het bedrijf in de strijd om het JEDI-contract.

Race om JEDI

Het JEDI-contract is een uiterst lucratieve deal waarbinnen het Pentagon over wil gaan op de cloud. Daarvoor zoekt het één aanbieder, die voor tien miljard dollar alle clouddiensten mag verzorgen. De volledige overgang op de cloud van het Amerikaanse ministerie van Defensie valt daar ook onder.

Microsoft is een van de bedrijven die meedingt hiernaar. Dat ondanks dat het personeel van Microsoft in een open brief al liet weten hier niet achter te staan. De vrees is vooral dat de AI van het bedrijf ingezet wordt voor militaire doelen. Het bedrijf maakt zich daar, zo liet het in oktober weten, geen zorgen over.

Microsoft is bepaald niet het enige bedrijf dat in de race is voor dit lucratieve contract. Ook de bedrijven Amazon, IBM en Oracle dingen mee. Google wilde in eerste instantie wel meedoen, maar na protesten van personeelsleden besloot dat zich terug te trekken. Verder klaagde Oracle kortgeleden nog de Amerikaanse overheid aan wegens de manier waarop de aanbesteding voor het contract verlopen is.

Crux van de zaak was het feit dat het Pentagon maar één aanbieder wilde kiezen voor zijn cloudcontract. Dat was volgens Oracle in strijd met bepaalde eisen van de Amerikaanse wet en ook niet in overeenstemming met de algemene strategie die binnen de cloudsector gehanteerd wordt.

Het is nog niet duidelijk wanneer het JEDI-contract toegekend wordt. Kenners binnen de industrie gaan er vanuit dat AWS van Amazon de belangrijkste kandidaat is. Dat Microsoft dit andere contract heeft gekregen, kan echter een belangrijke stap zijn.