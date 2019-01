Huawei ontslaat van spionage verdachte medewerker

De Chinese telecomgigant Huawei heeft een medewerker die in Polen werd gearresteerd ontslagen. De medewerker was verantwoordelijk voor de verkopen in het Oost-Europese land en werd ervan beschuldigd te hebben gespioneerd in naam van China.

Nu blijkt het personeelslid ontslagen te zijn door Huawei, zo meldt de Wall Street Journal afgelopen zaterdag. Huawei, dat ’s werelds tweede grootste fabrikant van smartphones is, distantieert zich daarmee nog verder van de medewerker. Wang Weijing, zoals de medewerker in kwestie heeft, zou het bedrijf in “diskrediet” gebracht hebben. De handelingen van de medewerker “hebben geen relatie met het bedrijf”. Verder benadrukt Huawei dat het zich aan de wetten van elk land waar het actief is houdt.

Belangrijke afzetmarkt

Vlak voor de arrestatie, was de medewerker verantwoordelijk voor de verkopen van technologie aan overheden in Polen. Het land is een belangrijke afzetmarkt voor Huawei, dat toch al onder druk staat. Zo vrezen onder meer de Amerikaanse en Australische overheid dat de Chinese gigant inderdaad spioneert voor de Chinese overheid.

Volgens de overheden van die landen staat het nou eenmaal in de Chinese wet dat een Chinees bedrijf altijd mee moet werken aan verzoeken van de Chinese inlichtingendiensten om informatie. Dat zou volgens de Amerikanen de netwerktechnologie van Huawei niet veilig maken om te gebruiken. De vrees van Huawei is dat met dit nieuwe schandaal de druk nog groter wordt.

Druk opvoeren

De Amerikaanse overheid probeert de druk ondertussen ook flink op te voeren. Het waarschuwt andere mogendheden niet alleen voor mogelijke banden met Chinese inlichtingendiensten, ook mag Huawei geen producten leveren voor de 5G-netwerken van de Verenigde Staten.

Huawei verdedigt zichzelf hiertegen met de opmerking dat het in eigendom van medewerkers is en onafhankelijk van de Chinese overheid opereert. De druk die op het bedrijf staat lijkt ook deels te maken te hebben met de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.