‘Slack overweegt ongebruikelijke beursgang, vergelijkbaar met Spotify’

Slack zou niet van plan zijn om de gebaande paden richting de beurs te bewandelen. Het bedrijf zou via een direct listing de beurs op willen en is als het dat ook echt doet het tweede grote techbedrijf dat die route volgt.

Dat stelt de Wall Street Journal op basis van bronnen binnen het bedrijf. De bedoeling zou zijn om de loop van april en juni de beurs op te gaan, al moet daar nog een definitieve keuze over gemaakt worden. Op welke manier Slack de beurs op wil gaan schijnt ook nog niet helemaal in steen gebeiteld te staan.

Serieuze overweging

De direct listing schijnt een serieuze overweging te zijn binnen het bedrijf. Het is een vrij onconventionele manier om de beurs te betreden, voornamelijk om dat het risicovoller is dan een traditionele beursgang. In het geval van een traditionele beursgang huurt een bedrijf een bank in om de verkoop in goede banen te leiden en investeerders aan te trekken.

Investeerders komen vervolgens aan boord en kunnen aandelen tegen een vaste prijs kopen, alvorens het bedrijf de beurs op gaat. In een direct listing wordt dat deel van het proces overgeslagen en begint een bedrijf simpelweg met de verkoop van zijn aandelen op de beurs, zonder dat er een uitgangsprijs is.

Risico’s nemen

Tot nu toe is er maar één groot techbedrijf dat die route bewandeld heeft en dat is Spotify Technology. Dat was een groot succes en scheelde het bedrijf behoorlijk. Dankzij een directe beursgang hoeven er namelijk geen bedragen aan de bank betaald te worden. Tegelijk is het risicovol om direct de beurs op te gaan, want alle logistieke processen moeten door het bedrijf zelf doorlopen worden en het is meteen onderhevig aan de behoorlijk volatiele aandelenmarkt.

Slack zal het risico vermoedelijk gewoon willen nemen. Het bedrijf werd na zijn laatste investeringsronde op een waarde van 7,1 miljard dollar geschat. Verder domineert het de markt van teamchat, met meer dan 500.000 bedrijven als klant en 8 miljoen dagelijks actieve gebruikers. Drie miljoen daarvan hebben een betaalde account.

De recente wispelturigheid van investeerders zou er echter nog toe kunnen leiden dat Slack toch voor een traditionele en veiligere beursgang gaat. Afgelopen december zou het daarvoor Goldman Sachs ingehuurd hebben.