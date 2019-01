Ericsson en Deutsche Telecom behalen draadloze backhaul-snelheden van 40Gbps

Ericsson heeft een gegevensoverdrachtssnelheid van 40 Gbps behaald. Dat deed het bedrijf tijdens een proef met een millimetergolf (mmWave) draadloze backhaul, in samenwerking met Deutsche Telekom. Dat meldt ZDNet.

De proef vond plaats in het Deutsche Telekom Service Center in Athene. De test werd gebruikt om te demonstreren dat “draadloze backhaul-verbindingen een verbeterde gebruikerservaring bieden in de 5G-eeuw”, aldus Ericsson.

De latency kwam onder de 100 microseconden uit, stelt het bedrijf. Dat betekent dat het past binnen de latency-eisen voor 5G-netwerken. De proef bevatte een hop-afstand van 1,4 kilometer. Daarbij werden de Mini-Link 6352 en Router 6000 van Ericsson gebruikt.

“Terwijl glasvezel een belangrijk onderdeel is van ons portfolio, is het niet de enige optie voor backhaul. Samen met onze partners hebben we getoond dat glasvezelachtige prestaties ook mogelijk zijn met draadloze backhauling/X-Haul-oplossingen”, zegt Alex Jinsung Choi, SVP van Strategy and Technology Innovation bij Deutsche Telekom. “Dit biedt een belangrijke uitbreiding van ons portfolio van transportopties met hoge capaciteit en hoge prestaties voor de 5G-tijd.”

Per Narvinger, het hoofd van Product Area Networks bij Ericsson, stelt dat de proef ook toont dat “microgolf backhaul met hogere capaciteiten een belangrijk deel wordt van het mogelijk maken van mobiele breedbanddiensten van hoge kwaliteit als 5G een commerciële realiteit wordt.”

Netwerk verbeteren

Deutsche Telekom is zijn netwerk aan het upgraden voordat 5G komt. In december 2017 sloot het een vijfjarige samenwerking met Ericsson om de fundatie van zijn mobiele netwerk aan te leggen, als onderdeel van “een belangrijke stap richting 5G”.

Met de samenwerking levert Ericsson zijn multi-standard radio access network (RAN), waarbij het gebruikmaakt van zijn Baseband 6630 en radio’s voor één van de twee marktgebieden van Deutsche Telekom in Duitsland. Daarnaast levert het bedrijf hardware- en software-oplossingen en -ondersteuning.