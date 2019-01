IBM werkt aan een kunstmatige intelligentie (AI) die met mensen moet gaan debatteren. Om dat voor elkaar te krijgen, roept het bedrijf mensen nu op om argumenten in te dienen. Dat meldt The Next Web. De AI werd vorige week in Las Vegas getoond.

IBM noemt het project “Project Debater – Speech by Crowd”. Het is een “nieuw en experimenteel cloud-gebaseerd AI-platform om ondersteuning bij het maken van beslissingen te crowdsourcen”, aldus het bedrijf. Het verzamelt argumenten voor en tegen een specifiek onderwerp van zoveel mensen als mogelijk. Die argumenten worden vervolgens gebruikt om toespraken bij debatten te maken.

Het project is nog in ontwikkeling. Big Blue hoopt echter dat het uiteindelijk een systeem kan onthullen dat in staat is om met mensen te debatteren. Dit moet het dan doen zonder vooroordelen. Maar in plaats van gebruik te maken van feitelijke informatie om argumenten te vormen, gebruikt het meningen van mensen zelf.

Eerste debatten

Het systeem heeft al een aantal eerste debatten gehad. Daarbij gaf het mensen onderwerpen om over te discussiëren en verzamelde het hun argumenten. Het systeem kwam vervolgens met toespraken op basis van die input. Tijdens CES werd bijvoorbeeld het onderwerp “We zouden allemaal vegetarisch moeten worden” behandeld. Daar kwamen twee verschillende speeches uit, voor iedere kant van het argument één.

In de toespraak voor het standpunt haalde het systeem bijvoorbeeld het argument aan dat vegetariërs minder snel ziek worden. Ook stelde de AI dat er minder kans is op discriminatie in culturen waar meer vegetariërs zijn. In de toespraak tegen het standpunt zei de AI echter dat het minder gezond is voor mensen om geen vlees meer te eten. Ook haalde het systeem aan dat het slecht is voor de productie van vlees om vegetariër te worden.

IBM stelt wel dat de AI de Engelse taal nog niet goed in de vingers heeft. Het bedrijf heeft ervoor gekozen om fouten in de tekst intact te houden. Daardoor staan er diverse fouten in de toespraken, die online te lezen en te beluisteren zijn. Ook is het mogelijk om online mee te doen met het verzamelen van argumenten, via een speciale website. Het project wordt in februari opnieuw getoond tijdens de Think-conferentie van Big Blue in San Francisco.