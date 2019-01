‘Veel organisaties hebben geen inzicht in datalekken van IoT-apparaten’

Volgens onderzoek van Gemalto kan slechts 48 procent van de organisaties een inbreuk op Internet of Things (IoT)-apparaten detecteren. Dat is opmerkelijk, aangezien Gemalto tegelijkertijd aantoont dat IT-budgetten omhoog gaan vanwege de overtuiging dat beveiliging een belangrijke overweging is voor consumenten. 14 procent ziet dat zelfs als een ethische verantwoordelijkheid.

Verschillende IT-spelers spreken de verwachting uit dat er over een aantal jaar miljarden IoT-apparaten in omloop zijn. Dat maakt het voor organisaties belangrijker om er snel voor te zorgen dat datalekdetectie optimaal is, laat Gemalto aan Techzine weten. IT- en zakelijke beslissingsnemers vinden dit ook een taak voor de overheid, ondanks het feit dat veel overheden al voorschriften voor de beveiliging ingevoerd of aangekondigd hebben. 95 procent van de organisaties is namelijk van mening dat er uniforme voorschriften moeten komen. Voor 79 procent geldt dat ze graag meer richtlijnen voor IoT-beveiliging zien, terwijl 59 procent opheldering wil over wie verantwoordelijk is voor de bescherming van IoT-apparaten.

Beveiligingsmiddelen

Ondertussen zoeken organisaties naar middelen om de problematiek aan te pakken. Hierbij komen ze regelmatig uit bij blockchain. Zo is 23 procent ervan overtuigd dat deze technologie de oplossing is om IoT-apparaten te beveiligen. Het merendeel, namelijk 91 procent, gebruikt blockchain echter nog niet. De organisaties willen de technologie later wel inzetten voor de beveiliging van IoT-apparaten.

Bedrijven zetten ook andere middelen in voor de bescherming van IoT-apparaten. Het merendeel, 71 procent, versleutel gegevens. Ook wachtwoordbeveiliging (66 procent) en tweestapsverificatie (38 procent) worden veel ingezet.

Consumenten

Het onderzoek van Gemalto toont tevens aan dat consumenten niet onder de indruk zijn van de inspanningen van IoT-leveranciers. Zo vindt 62 procent dat de beveiliging moet worden verbeterd. Volgens Gemalto terecht, aangezien drie op de vijf organisaties die IoT gebruiken alle data versleutelt.

De consumenten hebben drie aandachtspunten geformuleerd die zij het belangrijkst vinden. Dat zijn het gebrek aan privacy vanwege IoT-apparaten (54 procent), niet geautoriseerde partijen zoals hackers die zichzelf toegang verschaffen tot de apparaten (51 procent) en gebrek aan controle over persoonsgegevens (50 procent).