Siemens voegt Slack- en Microsoft Teams-integraties toe aan Digital Innovation Platform

Siemens PLM Software, hierna Siemens, heeft ondersteuning voor Slack en Microsoft Teams toegevoegd aan zijn Digital Innovation Platform, meldt CloudPro. Dit deed het bedrijf via zijn Teamcenter Cloud Collaboration Hub.

Met de update kunnen gebruikers van Slack en Microsoft Teams nu berichten plaatsen en gespreksgeschiedenis inzien via hun Active Workspace door Teamcenter te gebruiken. Siemens vertelde dat dit het mogelijk maakt om producten van hogere kwaliteit te maken, omdat engineers en andere ontwikkelteams in real-time elkaars werk kunnen inzien en feedback kunnen geven.

De integraties kunnen op verschillende afdelingen gebruikt worden. Gesprekken waarbij meerdere teams nodig zijn om beslissingen te maken, kunnen eenvoudiger gemanaged worden. Moeten bijvoorbeeld het engineering-team en de project management-team praten met het leveranciersteam, dan kunnen die gesprekken opengezet worden voor de relevante partijen. De Workspace van andere afdelingen bevat die gesprekken dan niet, om te voorkomen dat er chaos ontstaat.

Niet alleen moeten gesprekken met mensen die samenwerken – zoals werknemers, klanten of partners – productiever worden, maar kunnen teams ook sneller samenwerken op projecten. Dit is mogelijk door de snelle communicatie tussen werknemers in de engineering-afdeling.

Essentieel

“Het krijgen van real-time toegang tot de informatie en het gebruiken van samenwerkingen van verschillende teams om inzichten te krijgen in die informatie, zijn essentieel geworden om de beste producten te ontwerpen en te maken in de huidige wereldwijd verdeelde ontwikkelomgeving”, aldus Shubhang Tripathi, senior product marketing manager bij Siemens PLM Software.

De integraties voor Slack en Microsoft Teams zijn beschikbaar in de Active Workspace-omgevingen. Dit betekent dat ze ook beschikbaar zijn in de browser en op mobiele apparaten. Werknemers kunnen daardoor samenwerken in het veld en vanachter hun bureau.

Net als bij alle Active Workspace-integraties kunnen gesprekken gefilterd worden en zijn ze alleen aanwezig als ze relevant zijn aan de rol van de werknemer.