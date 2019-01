Microsoft Teams voor Android en iOS krijgt nieuwe belfuncties

Microsoft Teams heeft opnieuw een update gekregen op Android en iOS. Deze update richt zich met name op functies voor bellen en meetings. Dat meldt MSPowerUser. De nieuwe versie op Android heeft het nummer 1.0.0.2019011101. Op iOS gaat het om versie 1.0.62.

De beide apps hebben nu de mogelijkheid gekregen om telefoontjes via de app op te nemen en die opnames stop te zetten. De functie was al beschikbaar op desktop, maar komt nu voor het eerst naar andere platformen. De opnames kunnen alleen gestart worden door de organisator van de meeting en mensen van diezelfde organisatie.

Daarnaast krijgen gebruikers de mogelijkheid om een gesprek te pauzeren en een unieke code te krijgen om deze weer terug te krijgen. Daarnaast is er 1:1 group call escalation voor PTSN-telefoontjes. Op iOS bestaat er nu verder de mogelijkheid om telefoontjes voor een ander te plegen. Hier is echter wel een licentie voor het telefoonsysteem voor vereist.

Op Android is er verder de mogelijkheid bijgekomen om linkjes te kopiëren naar kanaalberichten. Op iOS zijn er verder een aantal oplossingen voor fouten doorgevoerd, evenals verbeteringen voor de prestaties om de ervaring beter te laten verlopen.

Tweede update

Het is de tweede keer dit jaar dat Microsoft zijn Teams-platform een update geeft. Eerder deze maand verscheen er al een update gericht op ploegendiensten en mensen die met name hun smartphone gebruiken tijdens het werk. Zo kunnen gebruikers nu met elkaar communiceren door audioberichten te delen en op te nemen.

Daarnaast is het mogelijk om werkgerelateerde informatie te delen. Zo kunnen gebruikers hun locatie delen en beelden opnemen via de dienst. Op die manier kunnen bijvoorbeeld technici foto’s van hardware versturen naar een team op kantoor. Voor managers is er nu een Praise-functie om goed werk te erkennen en een interface customization tool.