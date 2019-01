Microsoft beëindigt gratis Windows 7-ondersteuning begin 2020

Het einde is nabij voor Windows 7. Microsoft heeft vandaag namelijk bekend gemaakt dat het over precies één jaar stopt met de gratis ondersteuning voor het besturingssysteem. Gratis veiligheidsupdates komen er dus niet meer over een jaar, waarmee het bedrijf enkel nog mensen die daarvoor willen betalen helpt.

Vier maanden geleden kondigde Microsoft al het Windows 7 Extended Securities Updates programma aan. Daarvan waren nog geen prijzen bekend, die zal Microsoft op een later moment bekend maken. Het programma biedt in elk geval de mogelijkheid voor bedrijven om toch nog ondersteuning voor hun Windows 7-apparaten te genieten, zelfs na het einde van de gratis updates.

Betalen voor updates

Wel weten we dankzij ZDNet dat bedrijven per apparaat zullen moeten betalen voor het programma. Dat zal beschikbaar zijn voor alle gebruikers van Windows 7 Professional en Windows 7 Enterprise, die softwarelicenties daarvoor in bulk afnemen. De ondersteuning binnen het programma begint na 2020, en duurt maximaal drie jaar, tot januari 2023. Dan valt het doek pas echt voor het besturingssysteem. Overigens stopt Microsoft ook met ondersteuning voor Office 2010.

“Veranderingen en upgrades voor technologie zijn onvermijdelijk”, schrijft vicepresident Brad Anderson van Microsoft 365 in een blog. “Er is nooit een beter moment geweest om alles in plaats te zetten om je organisatie naar een moderne desktop met Microsoft 365 over te zetten.”

Overschakelen op Windows 10

Op deze manier hoopt Microsoft nog meer bedrijven over te laten schakelen op Windows 10. Dat is het nieuwe uitgangspunt voor het bedrijf, sinds het in 2015 gelanceerd werd. De bedoeling is dat Windows nooit meer een nieuwe versie krijgt, maar dat Windows 10 simpelweg elk jaar weer flinke nieuwe upgrades krijgt.

Toch duurt het nog altijd lang om alle bedrijven over te krijgen op Windows 10. Momenteel staat Windows 10 op 39,2 procent van alle desktops en draait 36,9 procent nog op Windows 7. Pas sinds begin deze maand was Windows 10 officieel populairder dan Windows 7, met meer installaties.

Va de naar schatting 1,5 miljard desktops en laptops wereldwijd, draait Windows 7 op 553 miljoen apparaten. De kans is dus groot dat tegen 2020, als de gratis ondersteuning voor Windows 7 dan echt eindigt, er nog heel wat apparaten zijn die hier nog op draaien.