Exact neemt SRXP over voor aanbod expense management

Exact, dat zakelijke software levert, neemt SRXP over. Dat van oorsprong Amsterdamse bedrijf specialiseert zich in online software voor de verwerking van declaraties. Het overnamebedrag is niet bekend, wel weten we dat de vijfentwintig personeelsleden van SRXP allemaal geïntegreerd worden in het team van Exact.

SRXP biedt enerzijds een app die bedrijven helpt met het verwerken van bonnetjes. Daarnaast is er een cloudplatform dat managers helpt om declaraties snel te keuren. Koppelingen met de backoffice waar onder meer financiële pakketten en boekhoudsystemen zijn, biedt het ook. Exact heeft al een aantal pakketten gekoppeld aan de toepassingen van SRXP, namelijk Exact Online, Globe en Synergy. De bedoeling is om na deze overname meer van dit soort koppelingen te maken.

Kostenbeheersing en efficiency in mkb

Door deze overname denkt Exact zijn mogelijkheden voor kostenbeheersing en efficiency in het mkb verder uit te breiden. De overname van SRXP vult de recente overname van ProQuro aan, waarmee het bedrijf het purchase-to-day proces kan automatiseren. Nu is er dus ook een oplossing voor kostenbeheer. Daarmee is het aanbod van Exact completer.

SXRP koppelt met financiële of HR-software, automatische workflows, creditcardintergratie, bedrijfsregels en nog veel meer functionaliteiten. Exact en SRXP hebben al gezamenlijke klanten die de expense management-oplossing van SRXP combineren met de financiële software-oplossingen Exact Globe en Exact Online. De komende maanden wordt er gewerkt aan een nog betere integratie van SRXP in het productportfolio van Exact.

Op dit moment heeft SRXP meer dan 700 klanten, variërend van het mkb tot multinationals zoals Mammoet, Port of Rotterdam en Rituals. SRXP wordt dagelijks in meer dan 90 landen gebruikt door ruim 45.000 gebruikers. Saillant detail van de overname is dat diverse concurrenten van Exact ook gebruik maken van de software van SRXP. Als de overname is afgerond, worden de koppelingen met boekhoudsoftware van onder meer Visma, Afas en Microsoft Dynamics dus door een directe concurrent geleverd.