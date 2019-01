Google heeft in een blogbericht bekendgemaakt een initiatief van Automattic – de maker van WordPress – te steunen. Automattic wil een goedkoop uitgeversplatform voor kleine en middelgrote nieuwsorganisaties maken. Het project werd vandaag onder de naam Newspack gelanceerd.

Het project richt zich met name op lokale media, die flink getroffen zijn door de monetariserings- en concurrentie-uitdagingen in het moderne medialandschap.

“Journalisten zouden verhalen moeten schrijven en nieuws uit hun gemeenschap moeten verslaan, en zich geen zorgen moeten maken over het ontwerpen van websites, het configureren van CMS’en en het bouwen van commerciële systemen”, aldus Jim Albrecht, directeur van news ecosystem products bij Google. “Hun uitgeversplatform zou deze problemen voor hen moeten oplossen.”

Newspack

Een van de belangrijkste taken die Newspack wil automatiseren is het management van de infrastructuur. Het platform, dat nog ontwikkeld wordt, moet draaien bovenop de WordPress.com hosting-dienst van Automattic. Daarnaast krijgt Newspack gespecialiseerde tools gericht op uitgevers.

Die richten zich deels op het vereenvoudigen van het inbouwen van functies om geld te verdienen in hun websites. Het doel is om de technische barrière te verlagen voor media-organisaties die geen resources hebben om complexe plugins te deployen of om eigen code te schrijven.

“Terwijl Newspack-uitgevers toegang krijgen tot alle plugins die gemaakt zijn door de ontwikkelaarsgemeenschap van WordPress, probeert het belangrijkste product niet alles te zijn voor alle uitgevers”, aldus Albrecht. “Het probeert kleine uitgevers te helpen slagen door de best practices in het product te bouwen, terwijl het afleidingen te verwijderen. We noemen het een ‘opinionated CMS’: het weet wat het juiste is om te doen, zelfs als jij dat niet weet.”

Ondersteuning Google

Google steunt Newspack met 1,2 miljoen dollar. Automattic wist tot nu toe in totaal 2,4 miljoen dollar op te halen voor het project. Andere financierders zijn The Lenfest Institute for Journalism, ConsenSys en The John S. and James L. Knight Foundation.

Google biedt niet alleen financiële ondersteuning, maar ook technische hulp. Het bedrijf helpt Automattic om zijn tools voor uitgevers te integreren in het project en is van plan om feedback te verzamelen op de functie-roadmap van lokale nieuwsorganisaties.

Naar verwachting wordt Newspack in juli op gelimiteerde basis gelanceerd met ongeveer tien uitgevers. In 2020 moet het platform breder beschikbaar worden voor media voor een prijs tussen de 1.000 en 2.000 dollar per maand.