AWS en Samsung steken miljoenen in Wiliot-chip die zonder batterij werkt

Mobiele netwerken, televisies en andere elektronische apparaten geven zogenaamde omgevingsenergie af. Dat is in de vorm van radiogolven die door de atmosfeer gaan. Wiliot Inc., een startup geleid door voormalig medewerkers van Intel, werkt aan een chip die van deze energie gebruik maakt om te werken zonder dat er een batterij of stroomkabel nodig is.

Vandaag heeft Wiliot bekend gemaakt dat het 30 miljoen dollar heeft opgehaald bij investeerders om dit werk te kunnen betalen. Onder meer Amazon Web Services, Samsung Electronics en Avery Dennison – een van de grootste fabrikanten van RFID-tags – hebben flink geïnvesteerd. Door deze investeringsronde komt de waarde van het bedrijf uit op 120 miljoen dollar. Eerdere investeringen in Wiliot kwamen overigens van Qualcomm, Norwest Venture Partners en Merk Groups M Ventures-fonds.

Veelzijdige chip

Het eerste product van Wiliot is een chip met het formaat van een postzegel, die gebaseerd is op een ARM-architectuur. De chip kan vastgezet worden aan een object, door hem eraan vast te lijnen of te zetten met een pinnetje. De chip meet dan temperatuur, druk, gewicht en locatie. Een Bluetooth-antenne verzendt die metingen vervolgens naar het dichtstbijzijnde verbonden apparaat, dat signalen vervolgens naar de cloud stuurt.

De chip steunt voor zijn metingen volledig op de omgevingsenergie en heeft daardoor geen batterij nodig om te werken. Dat kan uiteindelijk brede toepassingen hebben. Een farmaceut zou bijvoorbeeld de Wiliot-chip kunnen plaatsen op een gevoelig pakketje om hem te volgen en hoeft zich daarbij geen zorgen te maken over de batterij.

Wiliot ziet brede toepassingen voor de technologie, ook in de consumentenindustrie. Een modemerk zou een chip bijvoorbeeld kunnen integreren in de kleding of in de merkjes van kleren, om vervolgens wasmachine-instructies naar een smartphone te sturen. “We geloven dat wegwerpbare elektronica, die zonder batterij en met goedkope systemen werken, de fundering van toekomstige IoT-systemen vormen”, aldus CEO Tal Talmir van Wiliot in een statement. “Zonder batterijen of dure componenten, hebben tags onbeperkte energie en levensduur, zodat ze geïntegreerd kunnen worden in producten die eerder niet verbonden waren met het Internet of Things.”

De dertig miljoen dollar die nu is opgehaald zal gebruikt worden om de chips op grote schaal te gaan produceren.