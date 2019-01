Mozilla: Flash standaard uitgeschakeld vanaf Firefox 69

Het moment dat geen enkele browser nog ondersteuning biedt voor de Adobe Flash-plug-in komt met rasse schreden dichterbij. Ook Mozilla stopt met de ondersteuning daarvan en doet dat dit jaar nog met de release van Firefox 69.

Firefox 69 vormt de derde en laatste stap van Mozilla om de ondersteuning voor Flash stop te zetten. Dat moet ook wel, want de zeer buggy plug-in wordt vanaf 31 december 2020 niet meer ondersteund. Flash is overigens de laatste overgebleven NPAPI-plug-in die nog ondersteund werd door Firefox.

Standaard uitgeschakeld

In een nieuw bugreport meldde Mozilla de verandering voor het eerst, zo meldt Ghacks. In de bugreport valt te lezen dat “we Flash standaard uitzetten in Nightly 69 en rollen dat vervolgens uit.” De stabiele versie van Firefox 69 zal begin september 2019 uitgebracht worden, staat in de releasekalender van Mozilla.

Zodra Flash standaard uitgeschakeld staat in Firefox, krijgen gebruikers niet langer een melding te zien om Flash in te schakelen. Binnen de browserinstellingen kunnen gebruikers desgewenst toch nog kiezen voor de activering van Flash op bepaalde sites die anders niet zouden werken.

Mozilla zal nog twee stappen zetten om de ondersteuning voor Flash volledig uit te zetten. De tweede vindt in 2020 plaats. Dan zal de ondersteuning voor Flash volledig verdwijnen uit de consumentenversies van Firefox. Flash zal verder tot eind 2020 ondersteund worden in de Firefox Extended Support Release-versie. In 2021 zal Firefox “weigeren de plug-in nog te laden”.

Flash-loze browsers

Met deze zet volgt Mozilla diverse andere browsermakers die ook al werken aan Flash-loze browsers. Google zal Flash vanaf Chrome 76 standaard uitschakelen. Die versie is vanaf juli beschikbaar. Gebruikers kunnen dan ook nog Flash inschakelen, maar moeten daar expliciet toestemming voor geven. Verder zal Microsoft Flash tussen midden en eind 2019 standaard uitschakelen in Edge en Internet Explorer.