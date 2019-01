Colt combineert zakelijke communicatie met Microsoft-oplossingen

Colt Technology Services gaat zijn diverse cloudgebaseerde telefonie- en internetdiensten combineren met toepassingen van Microsoft, in dit geval Office 365. Voor eindgebruikers moet dit leiden tot kostenbesparingen en meer efficiëntie doordat nu al deze diensten bij een enkele leverancier kunnen worden afgenomen.

De combinatie van de communicatiediensten van de zakelijke communicatie-aanbieder en de productiviteitsoplossingen van software- en cloudgigant uit Redmond in de Verenigde Staten heeft geleid tot een enkele nieuwe oplossing voor zakelijke gebruikers, Colt Intelligent Communications.

Connectiviteit in combinatie met Office365-tools

Concreet bestaat de Colt Intelligent Communications-oplossing uit diensten voor SIP-trunking, internettoegang, cloudconnectiviteit van de communicatieleverancier en de Microsoft-oplossingen uit Office 365, waaronder de tools voor samenwerking Teams en Skype for Business. Eindgebruikers kunnen op deze manier profiteren van onder meer lagere beheerkosten.

De dienst wordt onder meer ondersteund met Azure Expres Route van Microsoft voor een snelle toegang tot de cloud. Ook kan Colt de dienst koppelen aan 850 wereldwijde datacenters of met ruim 27.500 gebouwen via glasvezel.

Enkele leverancier

Daarnaast biedt deze oplossing de mogelijkheid om desktopapplicaties, telefonie, connectiviteit, collaboration en professionele diensten via één leverancier af te nemen. Eindgebruikers kunnen hierbij alleen de componenten selecteren waarvan ze denken ze nodig te hebben. Deze componenten worden vervolgens gebundeld in één enkele volledig ondersteunde oplossing.

Onder meer distributeur Ingram Micro biedt de oplossing aan via zijn Ingram Micro Cloud en onder meer de market place en cloudplatform van zijn CloudBlue-divisie. Hierdoor is het voor Colt eenvoudiger om de standaarden voor ondersteuning, dienstverlening en provisioning aan laten sluiten op alle klanten, ongeacht hun fysieke locatie of de verticale markt waarin zij actief zijn.

Colt Intelligent Communications is inmiddels leverbaar in 13 Europese landen.