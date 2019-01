De HP Tango is een slimme printer die nooit zonder inkt zit

Zo’n beetje elk apparaat op kantoor is slim. Alhoewel: printers zouden slimmer kunnen. Bedrijven hebben daar nog weinig mee gedaan. Op HP na, dat een nieuwe printer voor een nieuwe generatie op de Nederlandse markt heeft uitgebracht. De Tango is ontworpen rond de smartphone en maakt het gebruik van printers vooral flexibel.

HP doet dit onder meer met zijn Instant Ink abonnementsdienst. Instant Ink zorgt er eigenlijk voor dat je nooit zonder inkt komt te zitten. Na aanmelding voor de abonnementsdienst zal HP automatisch inkt bestellen. Daarmee voorkomt HP Instant Ink frustraties en bespaar je jezelf een tripje naar de winkel voor nieuwe inkt.

Natuurlijk is het al bij diverse printers mogelijk om via je smartphone documenten af te drukken. Maar echt een slimme functionaliteit is dat niet. De Tango brengt er wel een met zich mee: je kan namelijk via de mobiele Tango-app verbinding maken. Dat betekent dat je vanaf welke locatie dan ook op kantoor zaken af kan drukken.

De HP Tango

De HP Tango is een van de meest app-centrische printers op de markt. De meeste printers verbinden met een computer of een Macbook. Maar de Tango maakt juist gebruik van je smartphone voor zijn verbinding en alle gegevens. De printer laat je dan ook via de telefoon weten of er bijvoorbeeld nieuwe inkt nodig is.

En net als elk ander slim apparaat, is de HP Tango ook te beheren en besturen met je stem. Je kan daarvoor gebruik maken van Amazon Alexa, Google Assistant en Microsoft Cortana.

De HP Tango ziet er verder behoorlijk opvallend uit. De printer lijkt niet eens zo heel veel op een printer, maar heeft een vrij modern ontwerp en zou zomaar eerder gezien kunnen worden als een grote versie van de Google Home-speaker.

De HP Tango is bij verschillende webwinkels verkrijgbaar voor 149 euro. Er zijn apps voor zowel Android als iOS beschikbaar. Mocht je verder een cover willen bij de printer, kan je de HP Tango X bestellen voor rond de 199 euro.