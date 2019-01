‘Intel heeft moeite met het vinden van een nieuwe CEO’

De zoektocht van Intel naar een nieuwe CEO duurt voort. Volgens ingewijden heeft Intel voorzitter Andy Bryant onlangs aangegeven, dat een kandidaat van buiten het bedrijf inmiddels tot een mogelijkheid behoort, aldus Bloomberg.

Voormalig CEO Brian Krzanich werd op 21 juni 2018 afgezet. Dit gebeurde nadat de raad van bestuur ontdekte dat hij een buitenechtelijke affaire met een werknemer had. Hij volgde in 2013 voormalig CEO Paul Otellini op, toen deze te kennen gaf vervroegd met pensioen te gaan.

Vrouwlijke kandidaten

Op 24 januari brengt Intel zijn cijfers naar buiten. Volgens Bloomberg wil de raad van bestuur vóór die tijd de nieuwe CEO hebben gekozen. Tot die tijd is Bob Swan, Intel’s chief financial officer, waarnemend CEO. In een interview vorige week op CNBC liet Swan weten de rol van CEO niet permanent te willen invullen. Potentiële CEO-kandidaten als Sanjay Jha, Anand Chandrasekher en Renee James liggen inmiddels uit de race.

Er zouden volgens Bloomberg verschillende sterke vrouwelijke-kandidaten zijn om Intel te leiden, een zeldzame ontwikkeling in een sector die bijna nooit vrouwen tot CEO-rollen promoveert. Zo zou concurrent Advanced Micro Devices onder CEO Lisa Su momenteel genieten van een opleving van het bedrijf, en was James eerder President bij Intel alvorens ze een eigen startup oprichtte. Daarnaast wordt er gesproken over Diane Bryant, die onlangs Google verliet. Zij runde eerder Intel’s winstgevende datacenter-chipbedrijf.

In zijn diversiteitsrapport berichtte Intel onlangs nog over een toename van het aantal vrouwelijke medewerkers. In 2018 bestond 28,8 procent van het personeelsbestand uit vrouwen, in 2015 was dat nog 24,7 procent. Daarvan is 23,9 procent onderdeel van de technische staf en bezet 19,4 procent een leidinggevende functie.

Zware klus

Volgens Bloomberg krijgt de toekomstige CEO van Intel een zware klus voorgeschoteld. Deze persoon krijgt de leiding over een bedrijf dat recordresultaten behaalt, maar waar wel sprake is van toenemende concurrentie. De nieuwe CEO zal beleggers dan ook moeten overtuigen dat Intel’s verlies aan leiderschap in de productie, door Bloomberg omschreven als ‘hoeksteen van Intel’s dominantie’, beleggers geen marktaandeel in de lucratieve halfgeleidermarkt zal kosten. De nieuwe CEO zou zich moeten richten op orders die verder reiken dan alleen personal computer- en serverchips.

“De nieuwe CEO zal in korte tijd heel wat moeilijke beslissingen moeten nemen. Het bedrijf kan op korte termijn goed presteren vanwege de sterkevraag naar pc’s en servers, maar beslissingen en strategie op de langere termijn hebben binnenkort een CEO nodig”, aldus Kevin Cassidy, analist bij Stifel Nicolaus & Co. Hij vindt ook dat Intel de productievertragingen snel moet oplossen óf klanten ertoe moet zetten op zoek te gaan naar beter presterende chips.

Geen CEO slecht voor bedrijf

Volgens Bloomberg maken een aantal analisten zich zorgen om het feit dat Intel inmiddels al langer dan zes maanden zonder CEO zit. Alvorens een semiconductorfabriek is gebouwd ben je al snel een jaar verder. Ook gaat er lange tijd overheen, voordat upgrades en ontwerpwijzigingen inkomsten genereren. Dat maakt het moeilijk om snel van koers te veranderen. “Ze zouden druk moeten zetten in het aanstellen van een nieuwe CEO en dan pas beslissingen nemen om zichtbaarheid te geven aan het hele bedrijf en het klantenbestand”, aldus Matt Ramsay, analist bij Cowen & Co.

Gerelateerd: Intel-CEO stapt op: hoe moet het verder?