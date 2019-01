Google breidt zakelijk Android Enterprise Recommended programma uit

Google heeft vandaag zijn Android Enterprise Recommended programma uitgebreid naar aanbieders van zogenoemd Enterprise Mobility Management (EMM). Die helpen grote bedrijven om hun Android-diensten op grote schaal te beheren en maken dat ook ten dele mogelijk.

Het Android Enterprise Recommended programma werd vorig jaar opengesteld voor fabrikanten van smartphones. Daarin konden zij diverse algemene eisen vinden voor diensten en apparaten die essentieel zouden zijn voor zakelijke gebruikers. Die eisen werden ook onderschreven door een testprocedure van Google zelf.

Geschikte apparaten

Google stelt dat het Android Enterprise Recommended programma organisaties moet helpen om geschikte apparaten te kiezen die hun medewerkers kunnen gebruiken. De apparaten zijn onder meer veilig bevonden omdat ze regelmatig en op tijd veiligheidsupdates krijgen. Verder verwacht Google van de aangeraden apparaten dat ze op zijn minst één grote systeemupdate krijgen. Bedrijven als Sony, Huawei, LG en BlackBerry nemen allemaal deel aan het programma.

Nu wil Google echter het bereik van het Android Enterprise Recommended programma uitbreiden door ook EMM-aanbieders mee te nemen. Zij verkopen software aan bedrijven om hen organisaties die het voor gebruikers mogelijk maken om hun mobiele apparaten en apps veilig te gebruiken. Het idee is om bedrijven te helpen om de beste EMM-aanbieder te vinden om Android binnen hun bedrijf uit te rollen.

Brede oplossingen

Google’s hoofd van de afdeling Android Enterprise Partnerships Will Ro schrijft in een blogpost dat Google de afgelopen jaren “nauw heeft samengewerkt met EMM-partners”. “We begrijpen wat ervoor nodig is om te excelleren op dit vlak. Met dit programma erkennen we partners die de meest omvattende technische oplossingen aanbieden en kennisrijke teams hebben gericht op moderne Android-veiligheid en beheer.”

Google raadt een aantal EMM-partners aan: BlackBerry, Google Cloud, I3 Systems Inc., IBM Corp., Microsoft Corp., MobileIron Inc., Softbank Corp., SOTI Inc. en VMware Inc. De bedrijven bieden volgens Google allemaal goede oplossingen of doen dat dit jaar. Het programma blijft verder openstaan voor nieuwe aanbieders.