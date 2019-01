Microsoft maakt je oude software compatibel met Windows 10

Met de officiële lancering van Desktop App Assure belooft Microsoft om gebruikers te helpen om applicaties compatibel te maken met de nieuwste versies van Windows 10 en Office 365. Met die garantie hoopt de softwarereus om de laatste mensen te overtuigen om te upgraden van Windows 7 naar Windows 10.

Compatibiliteit is één van de grootste zorgen bij de migratie van een oude versie van Windows naar een nieuwe, denkt Microsoft. Nu de officiële ondersteuning van Windows 7 haar laatste jaar is ingegaan, begint het voor velen echter te dringen. Microsoft maakt zich sterk dat iedere applicatie die op Windows 7 draait, ook zal werken op Windows 10. Het denkt daarbij aan zelf gemaakte professionele apps, software ontwikkeld door derden in opdracht ban je bedrijf, webapplicaties, office-plugins… In Redmond beseffen ze echter dat de gevolgen van een compatibiliteitsprobleem groot zijn, en dat een 100%-garantie moeilijk is.

Het Desktop App Assure-programma brengt soelaas. Microsoft kondigde het aan op Ignite vorig jaar, en rolde het deze week officieel uit. Het programma geeft Enterprise en Educatie-klanten toegang tot een team van compatibiliteitsexperts. Daar kunnen administrators aankloppen met software waarvan ze vermoeden dat er ondanks alles toch een probleem de kop zal opsteken.

Microsoft neemt verantwoordelijkheid

Het team van experts zal de app analyseren, en staat de eindgebruiker bij als blijkt dat er toch een probleem is. Het Desktop App Assure-programma gaat daar ver in. Soms zal Microsoft Windows aanpassen om het probleem op te lossen, maar soms is dat niet mogelijk. In dat geval zullen de experts de app in kwestie zelf debuggen, en de oplossing voor het probleem doorspelen naar de administrators. Zelfs dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Als de getroffen app door een derde partij werd ontwikkeld, neemt Microsoft het daarom op zich om de softwarevendor te contacteren en die aan te zetten de juiste oplossing te implementeren.

Het Desktop App Assure-programma moet zo een soort verzekering zijn. Microsoft garandeert iedereen dat vrijwel alles dat op Windows 7 draait ook op Windows 10 draait, en verbindt zich er persoonlijk toe om eventuele problemen mee op te lossen in de uitzonderlijke gevallen waarin die claim toch niet helemaal blijkt te kloppen.

Uitzonderlijke problemen

Hoe uitzonderlijk, daar heeft team Windows cijfers van. In een pilootfase keek het compatibiliteitsteam naar 41.000 applicaties. Daarvan bleken er exact 49 of amper 0,1 procent tegen een compatibiliteitsprobleem aan te lopen. Die cijfers gebruikt Microsoft maar al te graag om aan te tonen dat een overstap naar Windows 10 wel degelijk een veilige optie is. Het Desktop App Assure-programma is bovendien ook van toepassing moesten updates van Windows 10 zelf op een bepaald moment roet in het eten strooien.

Het programma toont aan hoeveel vertrouwen Microsoft heeft in zijn claims. Het is er zeker van dat het slechts een handvol applicaties persoonlijk zal moeten ondersteunen, aangezien een dergelijke garantie met grote compatibiliteitsproblemen eenvoudig weg niet te bolwerken zou zijn.

Net op tijd

De push van Microsoft komt op een gelegen moment. Hoewel de officiële ondersteuning voor Windows 7 volgend jaar eindigt, is het besturingssysteem nog steeds het op één na populairste ter wereld. Volgens cijfers van Netmarketshare draait 36,9 procent van de desktopsystemen wereldwijd nog op het intussen oude maar immens populaire OS. Windows 10 is maar nipt populairder, met 39,22 procent.

Desktop App Assure is beschikbaar voor Windows 10 Enterprise en Educatie-licenties. Wie gebruik wil maken van de dienst, moet het Fasttrack-team van Microsoft contacteren.

