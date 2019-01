‘Onbekende cyberaanval is grootste angst onder IT-beslissers’

De grootste beveiligingsangst van dit jaar is onbekendheid met het soort cyberaanval dat op gebruikers afkomt. Dat geeft 48 procent van de IT-beslissers van organisaties met minimaal 50 medewerkers aan in de Nationale Security Monitor van Pb7 Research. Het onderzoek werd mede in opdracht van Kaspersky Lab uitgevoerd.

40 procent van de respondenten is verder bang voor een tekort aan de juiste technologische middelen en experts. 13 procent geeft aan zorgen te hebben over het gebrek aan veiligheidsbewustzijn en draagvlak voor investeringen in beveiliging binnen de eigen organisatie.

De IT-beslissers verwachten van hun leveranciers van beveiligingssoftware meer en betere dreigingsinformatie. Dat staat bij 58 procent van de IT-beslissers bovenaan de agenda, en sluit aan bij de angst voor het onbekende. De respondenten geven verder aan dat computerinbraken bij 19 procent de belangrijkste dreiging is. Voor 17 procent van de respondenten zijn dit DDoS-aanvallen. De IT-beslissers vrezen de impact van de beide type cyberdreigingen het meeste.

Martijn van Lom, General Manager van Kaspersky Lab in de Benelux, stelt dat het securitybewustzijn onder grote organisaties groot is. “Dat is een goede ontwikkeling want alleen dan worden ook werkelijk maatregelen genomen. Tegelijkertijd valt op dat een groot deel van de IT-beslissers moeite heeft met het alloceren van de juiste en voldoende resources ter bescherming van hun digitale veiligheid.”

Adviezen aan overheid

In het onderzoek komen ook adviezen aan de overheid naar voren. Zo vinden IT-beslissers dat de overheid meer met het bedrijfsleven moet samenwerken. Ook moeten er grensoverschrijdende samenwerkingen worden aangegaan en moet de nadruk op een strategie die de overheid wapent tegen dreigingen van buitenaf gelegd worden. De drie adviezen werden in het rapport vrijwel even vaak genoemd.

Volgens Peter Vermeulen, onderzoeker bij Pb7 Research, vraagt de behoefte aan meer en betere inzicht in dreigingsinformatie om intensievere samenwerking, “ongeacht of dat nu het bedrijfsleven onderling is of met de overheid”. “Wellicht verklaart dat ook waarom het merendeel van de IT-beslissers pleiten voor meer samenwerking.”