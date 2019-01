Zyxel breidt netwerkplatform Nebula verder uit

Zyxel heeft het portfolio van zijn cloudgebaseerde netwerkplatform Nebula Cloud Networking solution verder uitgebreid met verbeterde functionaliteit, twee access points en een security gateway. De leverancier wil hiermee mkb-bedrijven en Managed Service Providers (MSP’s) de mogelijkheid bieden om hun netwerken ook via een cloudomgeving te kunnen beheren.

Binnen het Nebula-framework, eigenlijk een cloudgebaseerd software defined network, levert de fabrikant van netwerkapparatuur een portfolio switches, access points en security gateways. Eindgebruikers kunnen hiermee onder meer hun bestaande netwerken en bijbehorende hardware aanpassen aan de bedrijfsbehoefte, overal uitrollen waar ze willen en, wanneer nodig, implementeren in diverse omgevingen, van on-premise tot de diverse hybride, private of publieke cloudomgevingen.

Verbeterde Nebula-functionaliteit

Concreet heeft de leverancier onlangs nieuwe functionaliteit toegevoegd die de flexibiliteit en de beheersmogelijkheden van het platform moeten verbeteren. Het gaat hierbij om onder mee verbeterde functionaliteit voor netwerkanalyse en het verzamelen van gebruikersstatistieken voor multicast- en IPTV-toepassingen binnen de hospitality-sector.

Speciaal voor Managed Security Service Providers (MSSP’s) is de Nebula Security Service-rapportering vernieuwd, waarmee zij eenvoudiger de security voor hun klanten kunnen verbeteren. Managed Service Providers (MSP’s) krijgen met de verbeterde functionaliteit de beschikking over speciale configuratie-templates zodat zij eenvoudiger meerdere sites op basis van een enkele configuratie kunnen updaten. Verder kunnen back-up en restore-instellingen nu over het hele netwerk of in switches in één keer worden ingeregeld. Tot slot brengt Zyxel nog een verbeterde Nebula mobiele app uit met veel toegevoegde functionaliteit.

Access points met drie beheermodi

Naast de verbeterde functionaliteit van het cloudgebaseerde platform, brengt Zyxel binnen zijn Nebula-portfolio ook nog twee access points op de markt; de NebulaFlex Pro WAC6303-DS en de NWA5123-AC HD. Beide access points beschikken over drie beheermodi, standalone, controller-managed en Nebula cloud-managed, waarmee eindgebruikers naar eigen inzicht het beheer over deze access points kunnen instellen en aanpassen aan hun behoeften.

De NebulaFlex Pro access points zijn verder voorzien van 802.11ac wave 2 om hogere snelheden en meer aangesloten apparaten te ondersteunen. De WAC6303-DS beschikt verder nog over een slimme antenne die WiFi-interferentie in drukke omgevingen kan elimineren. Alle NebulaFlex Pro AP’s worden geleverd met een driejarige Nebula Professional Pack-licentie.

Nieuwe security gateway

Naast de twee access points, heeft Zyxel binnen zijn Nebula-portfolio ook nog een security gateway op de markt gebracht. De Nebula Gateway-serie – NSG300 beschikt onder meer over meer vermogen en capaciteit om de geavanceerde functies van het Nebula Pro Pack en de Nebula Security Service uit te voeren.

Alle nieuwe Nebula-producten zijn per direct leverbaar.