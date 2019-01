Box vindt nieuwe Chief Information Security Officer (CISO)

Box heeft vandaag bekend gemaakt dat het Lakshmi Hanspal aangesteld heeft als zijn nieuwe Chief Information Security Officer (CISO). Hanspal heeft twintig jaar ervaring in de beveiligingswereld en nam soortgelijke, of in elk geval belangrijke posities in, bij SAP Ariba en de Bank of America. Ook was ze enige tijd in een belangrijke rol actief bij PayPal.

In een blogpost legt Box uit dat Hanspal nu ingehuurd is als nieuwe CISO. “In de rol van CISO, zal Lakshmi verantwoordelijk zijn voor de cyberveiligheidspraktijken van Box, veiligheidsoperaties en de data- en platformbescherming”. Ze krijgt het dus druk, maar speelde een soortgelijke rol in haar tijd bij SAP Ariba.

Automatisering binnen security

“Mijn rol binnen Box is gelijk aan waar ik me op richtte bij SAP Ariba, met als grootste verschil de geografische voetafdruk van Box”, aldus Hanspal tegenover de site TechCrunch. “Box is geboren als cloudbedrijf en breidt rap wereldwijd uit, dus mijn focus ligt voornamelijk op het veilig houden van publieke cloudoperaties en risicotransparantie voor onze klanten.”

De bedoeling is onder meer om automatisering toe te passen op security, om er zo voor te zorgen dat de systemen weerbaarder worden en ook toekomstbestendiger zijn. Eerder al gaf CEO Aaron Levie van Box te kennen dat veiligheid ten grondslag aan alle activiteiten van Box ligt.

Het vinden van de beste Chief Information Security Officer had dan ook grote prioriteit. “Niet alleen brengt Lakshmi haar indrukwekkende en diverse leiderschapservaring met zich mee van haar tijd bij SAP, PayPal en Bank of America, ze is tegelijk ook een ongelofelijke teambuilder en waardevolle toevoeging voor de cultuur van Box. En ze zal ons veiligheidsteam naar het volgende niveau tillen”, aldus Levie.

Hanspal is de derde vrouw binnen het directieteam van Box. Ze voegt zich bij Stephanie Carullo, die in 2017 aangesteld werd als Chief Operating Office ren Christie Lake, die Chief People Officer is.