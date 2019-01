Een coalitie van bedrijven geleid door IBM gaat blockchain gebruiken om ervoor te zorgen dat de bevoorradingsketen van mineralen ethisch geproduceerd wordt. De coalitie bestaat onder meer uit Ford Motor, LG Chem, RCS Global en Huayou Cobalt. Dat meldt Venturebeat.

De coalitie wil de transparantie en beveiliging van blockchain gebruiken om te voorkomen dat gedolven goederen gebruikt worden om oorlogen en schendingen van het mensenrecht mogelijk te maken. Blockchain kan gebruikt worden om de uniekheid van een mineraal te verifiëren en om de zending van een mijn naar een distributiekanaal tot een uiteindelijke koper te volgen.

Het doel van de coalitie is om een open, industrie-breed netwerk te maken om mineralen en andere materialen voor de automotive- en consumer electronics-industrie te volgen en te valideren. Het eerste project richt zich op het verantwoord mijnen van industrieel ontgonnen kobalt. Kobalt wordt onder meer gebruikt in lithium-ion-batterijen, die in onder meer laptops, mobiele apparaten en elektrische voertuigen zitten.

Eerste project

De pilot van het project moet demonstreren hoe materialen in de bevoorradingsketen verantwoord worden geproduceerd, verhandeld en verwerkt. Hier wordt het zogenaamde MineHub-platform van de coalitie voor ingezet. Het platform moet concentraat van de Peñasquito Mine van Goldcorp in Mexico beheren in het gehele pad naar de markt.

Als het erts gedolven is, uploadt het mijnbedrijf data – waaronder duurzaamheid en ethische praktijken – waardoor het onafhankelijk door regelgevers en eindgebruikers geverifieerd kan worden. Als de materialen op transport worden gezet, kan het platform iedere transactie vastleggen. Partijen met toestemming kunnen de informatie bekijken in de gehele reis.

Het platform is gebouwd op het IBM Blockchain Platform en wordt aangestuurd door Hyperledger Fabric van de Linux Foundation. Het platform is ontworpen om door de gehele industrie geadopteerd te worden. De oplossing kan het gebruik van blockchain in bevoorradingsketens voor automotive, elektronica, luchtvaart en defensie bevorderen.