Oprichter Huawei: ‘Wij zullen nooit spioneren voor de Chinese overheid’

Ren Zhengfei, de oprichter en CEO van Huawei, stelt dat zijn bedrijf nooit voor de Chinese overheid heeft gespioneerd en dat ook nooit zal doen. Ren verklaarde dit tijdens een zeldzaam publiek optreden na de arrestatie van zijn dochter in Canada, meldt The Wall Street Journal.

“Er zijn geen wetten die van een bedrijf in China vereisen om verplichte achterdeurtjes te installeren”, aldus de topman. Daarmee refereert hij aan de beschuldiging dat het bedrijf een sleutel aan ambtenaren had gegeven om toegang te krijgen tot data op apparaten en netwerken. “Ik zou persoonlijk nooit schade toebrengen aan mijn klanten en mijzelf, en mijn bedrijf zou geen gehoor geven aan zulke verzoeken.”

De Verenigde Staten heeft zorgen over de banden van Huawei met de Chinese overheid. Het land is bang dat de telecommunicatie-apparatuur van het bedrijf misbruikt wordt door Beijing om te spioneren. Het land vroeg bevriende landen eerder al om het bedrijf uit te sluiten bij hun 5G-connectiviteit. Diverse landen hebben hier gehoor aan gegeven.

Huawei heeft de beschuldigingen altijd ontkend, en doet dat nu dus weer. Wat Ren of het bedrijf precies zouden doen om verzoeken van de Chinese overheid af te slaan, is niet bekendgemaakt. Alle bedrijven die zaken doen in China zijn volgens de wet echter verplicht om klantdata aan de overheid te geven in zaken die gerelateerd zijn aan nationale veiligheid. Dreigingen voor de nationale veiligheid hebben in het land een brede definitie, en kan ook draaien om kritische uitspraken tegen de Communistische partij.

Ontvoerde dochter

Ren sprak ook over zijn dochter, Huawei-CFO Meng Wanzhou. Meng werd in december gearresteerd tijdens een doorreis van Hong Kong naar Mexico, via Vancouver. De arrestatie gebeurde op verzoek van de Verenigde Staten. De CFO wordt door de VS beschuldigd van fraude.

Ren gaf aan zijn dochter te missen, maar optimistisch te zijn dat het recht zal zegen vieren.