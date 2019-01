Mendix: Automation governance en AI-gedreven low-code opvallende trends

In 2019 moeten bedrijven slimmer omgaan met het ontwikkelen van hun applicaties, vindt low code-specialist Mendix. De specialist verwacht dat dit jaar bedrijven meer investeren in onder meer een verbeterde compliance voor hun geautomatiseerde processen, het gebruik van kunstmatige intelligentie voor hun low code applicaties, data-analyse en het IoT.

In een trendoverzicht concludeert de leverancier van ontwikkelingstools voor low code applicaties dat bedrijven en organisaties steeds vaker een holistische benadering hanteren bij het ontwikkelen van hun applicaties om deze beter en efficiënter te maken. Hieruit volgen, aldus Mendix, een aantal duidelijke trends die zich dit jaar meer en meer gaan manifesteren.

Governance voor automatiseringsprocessen

Een eerste ontwikkeling is dat bedrijven en organisaties meer sturen op goede governance voor hun automatiseringsprocessen. Zij ontdekken dat het ontwikkelen en uitvoeren van software en applicaties niet alleen meer bij enkele specialisten ligt, maar nu binnen de hele organisatie plaatsvindt en vaak een prioriteit is. Om ervoor te zorgen dat er een maximale controle is en dat procedures voor compliance worden nageleefd, moet volgens Mendix automation governance in iedere organisatie de basis zijn van alle ontwikkelprocessen. Online diensten die het beheer van applicaties analyseren, zullen dan ook erg belangrijk worden voor IT-teams.

Low-code en kunstmatige intelligentie

Een andere belangrijke trend is dat het ontwikkelen van low code applicaties steeds vaker gebeurt met behulp van kunstmatige intelligentie, onder meer om dit ontwikkelingsproces efficiënter te maken. Kunstmatige intelligentie, zoals machine learning, past goed bij low-code door zogeheten ‘lower technology’ te gebruiken en bepaalde patronen te gebruiken om het applicatiedomein en de user interface te definiëren. Daarnaast beschikken deze cloudgebaseerde dienste vaak een grote hoeveelheid modellen. Deze modellen vormen, zo geeft Mendix aan, een waardevolle bron voor op machine learning gebaseerde neurale netwerken om ontwikkelaars te helpen bij het bouwen van applicaties.

Data krijgt meer waarde

Daarnaast ziet de low-code platformleverancier ook dat data in het algemeen steeds meer waarde krijgt. Daarom is het voor bedrijven en organisaties extreem hun in- en externe data verder te optimaliseren en te organiseren. Bedrijven gaan daarom dit jaar meer investeren in oplossingen voor datamanagement die samenwerking tussen de producenten en consumenten van de data mogelijk maken. Ook neemt de functionaliteit en de aanpasbaarheid van gedistribueerde streaming-platformen toe en worden dit zeer belangrijke dataplatformen waarmee eindgebruikers kunnen profiteren van analytics voor applicatie-ontwikkeling.

IoT blijft trend

Tot slot ziet Mendix dat het IoT ook in 2019 belangrijk blijft. Zo worden low-code platformen ingezet om bredere en slimmere adoptie van het IoT mogelijk te maken. Wel moeten IT-managers hiervoor de samenkomst van de digitale en fysieke werelden omarmen. Zij zullen steeds meer onder druk komen te staan om IoT-oplossingen te ontwikkelen die diensten en producten met elkaar verbinden, terwijl ze tegelijkertijd de operationele efficiency moeten verbeteren. De low code-specialist verwacht dat industriële IoT-platformen als IBM Watson, SAP Leonardo en Siemens Mindsphere hierbij van meerwaarde kunnen zijn.