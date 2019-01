Amazon Web Services (AWS) heeft Backup gelanceerd. Dat is een nieuwe tool die het voor ontwikkelaars op het platform eenvoudiger moet maken om een backup te maken van hun data van verschillende AWS-diensten en hun on-premise apps. Dat meldt TechCrunch.

De dienst is direct beschikbaar gemaakt voor alle ontwikkelaars. Met de tool is het mogelijk om backup-beleid op te zetten voor diensten als Amazon EBS volumes, RDS databases, DynamoDB tables, EPS file systems en AWS Storage Gateway volumes. Ook kan er een backup van on-premise data gemaakt worden via AWS Storage Gateway. De bedoeling is dat er later ondersteuning komt voor meer diensten.

De dienst laat gebruikers hun verschillende soorten beleid en opslag-periodes definiëren. Het gaat onder meer om de mogelijkheid om backups te verplaatsen naar cold storage of om ze na een bepaalde tijd volledig te verwijderen. De data wordt standaard opgeslagen in Amazon S3 buckets.

De meeste van de ondersteunde diensten – behalve EPS file systems – hebben al een mogelijkheid om snapshots te maken. Backup automatiseert dat proces en maakt er regels omheen. Daardoor is de prijs voor Backup hetzelfde als voor de snapshot-functies. Daarnaast wordt er per GB een prijs betaald om data van EPS file systems en DynamoDB backups te herstellen.

Twee typen ontwikkelaars

Backup is momenteel alleen te gebruiken binnen een enkele opgegeven AWS-regio. Later dit jaar moet er ondersteuning komen voor meerdere regio’s.

“Nu de cloud de standaard keuze is geworden voor klanten van alle groottes, heeft het twee typen bouwers aangetrokken”, aldus Bill Vass, de VP van Storage, Automation en Management Services bij AWS. “Sommigen zijn tinkerers die alle diensten willen aanpassen naar een gewenste architectuur. Andere bouwers worden aangetrokken door dezelfde breedte en diepte aan functionaliteiten, maar willen een deel van de dienst inruilen om te beginnen met een hogere abstraction layer, zodat ze sneller kunnen bouwen.”

“We hebben AWS Backup ontwikkeld voor dit tweede type ontwikkelaar, die ons verteld heeft dat ze één plek willen hebben voor hun backups, in plaats van dit via meerdere, individuele diensten te moeten doen.”