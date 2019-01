Veeam Software heeft 500 miljoen dollar (439 miljoen euro) aan investeringen opgehaald, laat het bedrijf aan Techzine weten. De financieringsronde is de grootste van een startup sinds de afgelopen zomer, weet Bloomberg.

Veeam is een partij met veel investeerders die voor onbepaalde tijd een beursgang heeft uitgesteld. De financieringsronde “geeft ons de vrijheid en flexibiliteit om niet de beurs op te gaan”, stelt Ratmir Timashev, mede-oprichter en executive vice president for marketing and sales bij het bedrijf. “Als we iemand aan willen nemen, hebben we genoeg geld. We hoeven niet aan onze aandelen te zitten.”

De financieringsronde werd geleid door Insight Venture Partners, die in 2013 een onbekend bedrag investeerde in Veeam. Ook de Canada Pension Plan Investment Board, die regelmatig directe investeringen doet in private bedrijven, investeerde. Wat de waarde van Veeam nu is, wilde het bedrijf niet bekendmaken.

De jaarlijkse omzet van het bedrijf is nu net iets minder dan een miljard dollar, aldus Timashev. Die omzet wordt vooral gedreven door de gretigheid van klanten om off-premise cloud-gebaseerde data-opslag te omarmen. Voor dit jaar verwacht het bedrijf een cash flow van 300 miljoen dollar, en een winst van 100 miljoen dollar na de belasting.

Rubrik

Investeerders blijken erg veel interesse te hebben in de markt voor data-management. Gisteren werd bekend dat concurrent Rubrik 261 miljoen dollar ophaalde bij een Series E-investeringsronde. Daarmee wordt het bedrijf gewaardeerd op 3,3 miljard dollar.

Bij de investeringsronde wist Rubrik Bain Capital Ventures als nieuwe investeerder aan te trekken. Ook was er een sterke deelname van bestaande investeerders Lightspeed Venture Partners, Greylock Partners, Khosla Ventures en IVP. het totale kapitaal van het bedrijf komt uit op ruim 553 miljoen dollar.

CEO Bipul Sinha stelt dat het nieuwe kapitaal de introductie van nieuwe producten in 2019 zal versnellen. Ook moet het “de uitdagingen van klanten oplossen en onze strategische voetafdruk in de enterprise-wereld aanzienlijk vergroten.”