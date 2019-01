‘Android Q geeft gebruikers meer controle over privacy-instellingen’

Privacy is momenteel een belangrijk onderwerp. Steeds meer mensen zijn zich bewust van de hoeveelheid gegevens die bedrijven over hen verzamelen en zijn daar minder blij mee. Een nieuw gerucht rond Android Q, de volgende grote Android-release, stelt dat Google daarop in gaat spelen.

Gebruikers zouden vanaf Android Q meer controle krijgen over de privacy-instellingen. De site XDA stelt dat gebruikers straks onder meer kunnen voorkomen dat een app nog gegevens kan verzamelen als deze op de achtergrond draait. Op dit moment kunnen apps dat, ook als ze niet geopend staan.

Dataverzameling blokkeren

Momenteel kunnen gebruikers er binnen Android enkel voor kiezen om de gegevensverzameling geheel te blokkeren. Het probleem daarvan is echter dat een app dan vaak helemaal niet werkt omdat bepaalde gegevens nodig zijn voor het functioneren ervan. Door ervoor te kiezen dat alsnog toe te staan, kunnen apps meteen data verzamelen over de gebruiker, ook als de app niet in gebruik is. XDA stelt dat gebruikers vanaf Android Q meer keuze krijgen hierin.

Ook stelt de site dat Google een donkere modus toevoegt, waar al langere tijd geruchten over gaan. Zo vonden ontwikkelaars al verwijzingen daarnaar op codesite Chromium, waar verwezen werd naar een deadline voor de ontwikkeling van donkere icoontjes. De bedoeling is dat apps en het scherm binnen deze modus automatisch donker worden gemaakt.

Android Q biedt verder nog de optie om je smartphone te koppelen aan een monitor. Dat maakt van het mobiele besturingssysteem ineens een nog flexibeler geheel, dat daardoor ook als een back-up computer kan dienen. Maar omdat weinig mensen er goed toe in staat zijn om op het relatief kleine smartphonescherm te werken, is dit een goede toevoeging van Google.

De verwachting is dat Android Q in de loop van augustus vrijgegeven wordt.