Infor haalt 1,5 miljard dollar op, voorbode op beursgang?

Infor laat weten dat het een investering van maar liefst 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro) heeft gekregen. De verwachting is dat het bedrijf zich daarmee klaar gaat maken voor een beursgang en dat dit binnen 12 tot 24 maanden plaats moet vinden.

De waarde van Infor zal door deze nieuwe investering vermoedelijk hoog uitvallen: een analist gaat volgens TechCrunch uit van ten minste zestig miljard dollar. De investeringstak van Koch Industries leidde deze investeringsronde en deed dat samen met Golden Gate Capital. Dat komt nog bovenop de meer dan twee miljard dollar die Koch in 2017 al investeerde. Daarmee komt het totaal uit op een investering van meer dan 3,5 miljard dollar, bovenop een schuld van 6,1 miljard dollar.

Schulden aflossen

In een statement over de investering laat Infor weten dat het van plan is de anderhalf miljard dollar deels in te zetten voor het aflossen van de schuld. Infor moet onder meer een schuld van vijfhonderd miljoen dollar uiterlijk in 2020 afgelost hebben en wil dat volgende maand al achter de rug hebben. Ook is er een lening van 750 miljoen dollar die in 2021 afbetaald moet zijn, die het bedrijf in mei wil aflossen.

De gedachte van het bedrijf is om op die manier, voordat een beursgang plaats kan vinden, zijn schuldenberg te verminderen. “We verwachten met deze afbetaling, in combinatie met cashflows en verwachtte opbrengsten van een beursgang, dat Infor een gelijke voet heeft met andere succesvolle beursgangen van de afgelopen jaren”, legde CFO Kevin Samuelson uit tijdens een gesprek met investeerders.

Meer investeringen mogelijk

Infor wil niet uitsluiten dat het nog meer investeringsrondes houdt, alvorens het de markt op gaat. Tegelijk is de onderneming wel van plan om vol in te zetten op een beursgang. “We hebben het enige tijd gehad over de vele voordelen die we denken dat er voor Infor in het geschiet liggen als het bedrijf de beurs op gaat,” aldus Samuelson. De gedachte is onder meer dat het merk bekender is als het de beurs op gaat, maar ook dat het aantrekkelijkere voorwaardes kan bieden voor medewerkers en voor klanten en investeerders een duidelijker financieel plaatje kan schetsen.

Overigens is Infor al een groot bedrijf: het heeft meer dan 17.000 werknemers en 68.000 klanten in meer dan honderd landen wereldwijd. Al die klanten zorgden in 2018 voor een omzet van drie miljard dollar. Het levert onder meer cloudsoftware rond CRM, ERP en management van de leveringsketen.