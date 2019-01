Prijzen G Suite worden voor het eerst verhoogd

Google heeft voor het eerst in een decennium de prijzen van de G Suite verhoogd. Het bedrijf vraagt van basisgebruikers voortaan zes dollar per maand per gebruiker en van zakelijke gebruikers twaalf dollar per gebruiker. De gedachte is dat de hogere prijs ook past bij de additionele functionaliteit die G Suite de afgelopen jaren heeft gekregen.

G Suite, dat direct concurreert met Microsoft Office 365, krijgt voor het eerst in zijn geschiedenis te maken met een prijsverhoging. G Suite Basic kostte lange tijd 5 dollar per gebruiker per maand, maar kost nu 6 dollar per gebruiker per maand. G Suite Business gaan van 10 naar 12 dollar per gebruiker per maand. Verder zal G Suite Enterprise, dat 25 dollar per gebruiker per maand kost, niet te maken krijgen met een prijsverhoging.

Concurrentie met Microsoft

Een vergelijking met Microsoft Office 365 is niet zo makkelijk te trekken. Microsoft biedt veel verschillende pakketten met verschillende functionaliteiten aan, waarbij elke andere app weer andere prijzen heeft. In elk geval kost Office 365 Business Essentials 5 dollar per gebruiker per maand, terwijl een jaarabonnement op Office 365 Business 8,25 dollar per maand kost en Office 365 Business Premium 12,50 dollar per maand. Allemaal zijn ze gericht op kleine bedrijven. Voor grote bedrijven zijn er weer andere pakketten. Zo kost Office 365 Enterprise E3 20 dollar per gebruiker per maand en E5 kost 35 dollar.

De prijzen van G Suite zijn dus iets eenvoudiger opgebouwd, met simpelweg drie verschillende pakketten. Vanaf 2 april gelden de nieuwe prijzen die Google aangekondigd heeft. Volgens het bedrijf kan dat omdat het de waarde van G Suite verdrievoudigd heeft, door onder meer kunstmatige intelligentie, vergadertools en andere apps en functies toe te voegen.

Gebruikers met een jaarcontract dat na april afloopt, krijgen pas op het moment dat het contract aan vernieuwing toe is te maken met de prijsverhoging. Google past de prijzen verder aan lokale markten aan. In Nederland zijn de prijzen nu als volgt opgebouwd:

Basic kost 4 euro per gebruiker per maand;

Business kost 8 euro per gebruiker per maand;

Enterprise kost 23 euro per gebruiker per maand.

Wat de nieuwe prijzen straks zijn in Nederland is nog niet bekend, maar ze zullen vermoedelijk iets later blijven dan de dollarprijzen.